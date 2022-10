Dwayne "The Rock" Johnson podría presentarse a las elecciones de los EE. UU.

El mítico actor estaría planteándose esa posibilidad Sin embargo, hay un motivo que lo evita

El actor con más 'caché' durante los últimos años podría llevar a cabo la carrera presidencial a los Estados Unidos. Al menos según él mismo ha declarado estaría encantado de iniciarla, pero hay algo que lo impide.

"Aunque amo a nuestro país [EE. UU], también me gusta ser un buen papi", aseguraba el actor de acción que empezara su carrera en la lucha libre. Así, asegura que la familia va por delante de todo. Por lo que, aunque se está pensando su candidatura, no está dispuesto a renunciar a la vida familiar que tanto ama.

Así ha asegurado en una entrevista para la CBS, concretamente al programa Sunday Morning.

Actor and international star Dwayne @TheRock Johnson has been seriously talked about as a potential candidate for president – and it was talk he didn’t outright dismiss – until now. Johnson tells @thattracysmith he is ruling out a run for president & more this "Sunday Morning." pic.twitter.com/38DltxUFej