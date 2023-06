Dani Martín se abre en canal: "He sufrido, me han robado dinero..."

El artista se ha lanzado al mundo audiovisual tras grabar el documental 'El Camino' Se podrá disfrutar a partir del 15 de junio en plataformas como Movistar Plus+, Spotify y YouTube

Dani Martín se ha lanzado al mundo audiovisual tras grabar el documental 'El Camino'. A lo largo de ocho capítulos, se verá al cantante hablando con otros artistas y sobre sus complicaciones en la vida y en la industria. Se podrá disfrutar a partir del 15 de junio en plataformas como Movistar Plus+, Spotify y YouTube.

El madrileño ha explicado en una entrevista a 'El País' que está en "el momento más feliz" de su vida. El cantante se retiró temporalmente de los escenarios el pasado mes de diciembre, porque necesitaba conectar con él mismo. Ahora, ha asegurado que se está "conociendo como hombre, como persona, como ser humano y como músico". Alejandro Sanz está en el foco mediático tras filtrarse su ruptura con Rachel Valdés, y tras rumorearse que podría estar en bancarrota tras haber sido estafado por un amigo íntimo. Martín ha explicado que también sufrió estafas por parte de su antiguo representante, Tibu: "He sufrido, me han robado dinero, pero no me han robado la ilusión".

Aun así, él quiere sacar el lado positivo: "Hasta la gente mala que se ha aprovechado de nosotros me ha enseñado algo (…) Prefiero gestionar todo desde mi círculo, desde la gente que quiero y me ha demostrado que somos un equipo y que, gracias a ellos, cada vez que sacamos un disco o hacemos una gira, todo funciona como un reloj suizo".

El artista ha sido preguntado sobre la relación que mantiene con los integrantes de 'El Canto del Loco', y ha explicado que con su primo David Otero no tiene relación, y con Iván Ganchegui y Chema Ruiz, sí.

Ha dejado claro que su intención no es volver a revivir la banda: "Es como si estás en tu casa con una pareja disfrutando de tus hijos y, de repente, te planteas volver con tu novia de los 20 años. No, estuvo guay lo de cuando tuvimos 20 años, pero también está muy guay este presente y creo que vivir feliz en tu presente es lo más bonito que te puede pasar".