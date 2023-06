Alejandro Sanz y Rachel Valdés rompen su relación tras cuatro años juntos

La semana pasada, el artista preocupó a sus seguidores tras unos mensajes en Twitter El cantante español ha asegurado que no está pasando un buen momento en su vida

El pasado fin de semana, Alejandro Sanz hizo saber a sus seguidores, a través de Twitter, que no estaba pasando un buen momento: "A veces no quiero ni estar, literalmente" o "No estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado".

Tras estos mensajes, el artista dio otros más esperanzadores: "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aun no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho". El cantante español confesó estar sufriendo problemas de salud mental.

Alejandro Sanz quiso agradecer el apoyo de sus fans y, pese a estar pasando un momento muy complejo en su vida, aseguró que no cancelaría la gira, que empieza este sábado en Pamplona.

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

En los últimos días, se ha conocido que el artista podría estar en bancarrota tras haber sido estafado por un amigo íntimo suyo. No solamente eso, y es que hace unos días que se especulaba sobre la posible ruptura entre Alejandro Sanz y Rachel Valdés, algo que ha confirmado este sábado la revista '¡HOLA!'.

El magacín ha publicado que la pareja sufrió una fuerte crisis hace un par de semanas, que provocó que la artista abandonara la casa en la que conviven. No lo hizo momentáneamente, y es que se llevó todas sus pertenencias. Aunque la pareja no lo ha comunicado, el cantante habría tomado la decisión de poner punto y final a la relación, tras cuatro años juntos, por un desgaste en la convivencia.