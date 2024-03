Dani Alves ya está en libertad

Hace un mes que la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona condenó al futbolista Dani Alves a cuatro años y seis meses de prisión por agredir sexualmente a una joven de 23 años. Los hechos ocurrieron en los lavabos de la zona VIP de la discoteca Sutton de Barcelona, la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 2022.

El martes 19, la Audiencia de Barcelona celebró una vista para decidir si el brasileño podía salir de la cárcel. Tras los argumentos presentados, el Tribunal le concedió la libertad al exjugador de fútbol si paga una fianza de un millón de euros.

Además del pago de la fianza, se le han retirado los dos pasaportes, tanto el español como el brasileño, y tendrá que comparecer ante la Audiencia Provincial de forma semanal, o cuando sea llamado por las autoridades.

No solamente eso, y es que no podrá aproximarse a la denunciante a una distancia no inferior de 1.000 metros de su domicilio, lugar de trabajo o de cualquier otro lugar frecuentado por la misma.

El Tribunal ha argumentado que el riesgo de fuga del jugador "se ha aminorado", aunque "persiste cierto riesgo de fuga". Sin embargo, se le ha concedido la libertad a la espera de que se dicte la sentencia definitiva.

El futbolista ha abandonado Can Brians 2 junto a su abogada Inés Guardiola, la que también fue su abogada Miraida Puenes y su amigo Bruno Brasil.