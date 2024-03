Dani Alves en directo: última hora de su salida de prisión y la fianza de un millón de euros

Alfonso Arús, presentador del programa 'Aruseros' de La Sexta, explicó este viernes que no descarta en absoluto que sí se lo dé. Alfonso Arús, en 'Aruseros'. "Nadie, lo dé o no lo dé, lo va a decir. Ahora, no descarto en absoluto que se lo dé. Dirán 'he cogido un poco de aquí, otro poco de alla...'", anunció el periodista.

En medio de este laberinto legal, la situación de Dani Alves y el origen de su fianza plantean interrogantes más amplios sobre la equidad y la transparencia en el sistema judicial. La declaración de Neymar Pai solo agrega más intriga a un caso ya cargado de incertidumbre.