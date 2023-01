El consejo que Hugo Paz ha dado a Gerard Piqué: "he tenido a dos Shakiras"

El ex concursante de La isla de las tentaciones y de MyHyV genera polémica con sus palabras "He tenido a dos Shakiras en mi vida y aquí ando"

Gérard Piqué ha sido uno de los grandes protagonistas de la última semana por la canción que le ha dedicado Shakira. No obstante, la cantante colombiana ha aprovechado la letra de la BZRP Music Sessions #53 para cargar con dureza contra su ex marido e incluso contra la nueva pareja de este, Clara Chia. Seguro que no le ha sentado nada bien al aludido, aunque él ha respondido aliándose con Casio para la King's League y conduciendo un Renault Twingo.

Cada día que pasa, más y más personajes públicos reaccionan a la canción del año, siendo el último en hacerlo Hugo Paz, ex concursante de La isla de las tentaciones, Supervivientes y Mujeres y hombres y viceversa. El joven, intentando sumarse a la moda, ha dado un polémico consejo a Gérard Piqué: "ánimo Piqué. Tranquilo, ¡qué yo he tenido dos Shakiras en mi vida y aquí ando!".

Evidentemente, Hugo Paz comparaba con este mensaje dos de sus relaciones sentimentales con la relación que mantuvo Gérard Piqué con Shakira. Sofía Suescun y Marina Ruiz serían las jóvenes a las que el viceverso alude en esta stories. ¿Les habrá sentado bien esta indirecta?