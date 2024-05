Chris Hemsworth causa furor en redes sociales tras reaparecer irreconocible: "No me lo puedo creer"

Chris Hemsworth es una de las grandes estrellas de Hollywood. Con sus interpretaciones en 'Thor', 'The Avengers', 'Men in Black: International' o 'Extraction', entre otras, se ha ganado un hueco en el mundo del cine.

Son muchos los famosos que hacen dietas estrictas para conseguir el cuerpo deseado. Ahora ha sido el actor quien ha sorprendido a todos sus seguidores tras publicar en sus redes sociales una imagen en la que cuesta reconocerle.

El australiano se ha sometido a una caracterización para interpretar al Dr. Dementus, el villano de 'Furiosa', de la saga Mad Max. Esta se estrenará el próximo 24 de mayo, pero se han podido ver las primeras imágenes, en el que se le ve con otra apariencia.

Hemsworth aparece cambiado de forma radical, con una nariz más pronunciada, unos pómulos más hinchados y una densa barba.

Al publicar la fotografía, los fans han alucinado con el cambio físico de Chris: "¡Y pensé que era Jason Momoa!", "¿Eres tú? Te ves tan diferente", "No me lo puedo creer", "Excepcional y fabuloso nuevo look" o "¿Eres tú Chris?".