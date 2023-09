Antony publica una conversación con Ingrid Lana para negar las acusaciones de agresión

El futbolista publica una conversación que mantuvo con Ingrid Lana

Antony, el conocido futbolista brasileño, ha sido acusado de agresión y violencia doméstica por parte de hasta tres mujeres diferentes. El Manchester United, tras conocer las acusaciones, se vio obligado a apartar al joven: "se ha llegado a un acuerdo para que Antony retrase su regreso hasta nuevo aviso". Sin embargo, el protagonista ya ha negado los hechos en varias ocasiones, y ahora ha publicado en redes sociales una conversación privada que mantuvo con una de las denunciantes, Ingrid Lana.

El futbolista asegura que "preferiría no hacerlo, pero me veo obligado a publicar una parte de las conversaciones con Ingrid. Esto demuestra que solo tuvimos una cita, que fue íntima y consensuada. Este asunto con esta estafadora se tendrá que reoslver en los tribunales". Un duro comunicado emitido a través de su perfil de Instagram con el que intenta no dañar su imagen ahora que el Manchester United espera a conocer el desenlace de la historia.

En la conversación, Ingrid Lana llama a Antony "querido", insistiendo en que le "espera en la cama". En otra parte de la charla, Lana asegura que quería conocerle: "eres luz. Dios está contigo. Parece que aún no es el comienzo de muchas bendiciones, no solo materiales, también espiriturales. Besos, nos vemos cualquier día".

La joven confesó en una entrevista que Antony "intentó tener una relación conmigo y yo no quería. Cuando llegué a su casa por invitación suya, me di cuenta de que tenía motivos ocultos". ¿Desmonta esta conversación el relato de Ingrid Lana?