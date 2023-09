Antony: "Estoy siendo apedreado y crucificado"

El futbolista concedió una entrevista en la que desmintió las acusaciones de agresión sexual por las que se le investiga El delantero contó que, a día de hoy, no contempla la posibilidad de que el Manchester United le rescinda el contrato

El delantero del Manchester United concedió una entrevista a la cadena de televisión brasileña 'SBT' en la que dio su versión sobre las acusaciones de agresión sexual por las que está siendo investigado. Un procedimiento legal que ha supuesto que tanto el club inglés como la selección de su país hayan optado por apartarle.

"Claro que mi carrera no se ha acabado. Son tiempos difíciles. Mi mamá siempre me dice que los árboles que dan frutos son los que la gente siempre quiere apedrear. Yo soy alguien que salió de la nada, tuve muchas dificultades y estoy viviendo uno de los momentos más duros de mi vida, que es que me acusen de algo que no he hecho", aseguró.

"Al principio te conviertes en referencia de tanta gente y, por tantas mentiras, terminas siendo apedreado por la gente, por todos. Miro a mi mamá, a mi familia, y veo que eso no es lo que mi mamá realmente sabe quién soy. Miro a esa gente que me sigue desde pequeño, sufriendo conmigo... No es fácil, no es fácil estar crucificado y con la boca cerrada, ¿no crees que me hubiera gustado decir algo antes y defenderme? ¿mostrarle a la gente quién soy realmente? Me hubiera gustado eso", añadió.

Preguntado por si teme que el Manchester United rescinda su contrato, el futbolista fue claro: "No es algo que esté en mi cabeza. Yo sé la verdad y la verdad aparecerá. Sé que hay mucha gente matándome". Además, el jugador explicó que la policía de Inglaterra está investigando lo sucedido.