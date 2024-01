Vinícius, Bellingham y Courtois reciben sus galardones 'The Best'

Madrid, 17 ene (EFE).- El delantero brasileño Vinícius Junior, el centrocampista inglés Jude Bellingham y el portero belga Thibaut Courtois, recibieron en la ciudad deportiva del Real Madrid sus galardones por integrar el once ideal de los premios The Best de la FIFA de la pasada campaña, tras no poder acudir a la gala del pasado lunes.

Vinícius, Bellingham y Courtois posaron juntos sonrientes con el premio en la Ciudad Real Madrid Florentino Pérez, vestidos con ropa de entrenamiento tras la sesión de trabajo del miércoles.

"Muy orgulloso de formar parte del mejor once FIFA junto a algunos jugadores increíbles, así como algunos amigos y compañeros de mi club y de mi país. Gracias a todos los que han votado", agradeció Bellingham en una publicación en sus redes sociales.

Es la primera ocasión que Bellingham integra el mejor once de la temporada, así como su compañero en el ataque madridista Vinícius. Courtois, por su parte, lo logró por segunda vez consecutiva. Los dos primeros por la disputa de la Supercopa de España en Riad y el portero madridista por la recuperación de su grave lesión de rodilla, no pudieron estar presentes en la gala de FIFA celebrada el pasado lunes en Londres. EFE

rmm/jl