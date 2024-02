Tintín Márquez: "Renovar con Qatar me ilusiona"

El actual seleccionador de Qatar llega a la entrevista con Sport con noticias frescas. El técnico acaba de firmar su renovación con la federación qatarí 10 minutos antes de nuestra cita así que nos recibe en Doha con una gran sonrisa y muy contento por cómo le están yendo las cosas en el país árabe.

¿Creo que llegas con una exclusiva para Sport?

Pues sí. Acabo de llegar de la Federación y hemos cerrado un contrato hasta el Mundial 2026. Lo hemos arreglado todo, lo mío, lo de mis asistentes así que si Dios quiere seguiremos hasta junio de 2026. Estoy encantado con la renovación e ilusionado.

Aquí cuando te llama el país tienes que irte a la selección. Los clubs tienen que aceptarlo

Así que se acabó tu trayectoria con el Al-Wakrah

Sí, esta tarde me despido del Wakrah. Han sido seis años buenísimos donde se cogió al equipo en segunda división y llevamos tres años seguidos con Champions. Ha sido una gran familia para mí. Estoy muy agradecido a Wakrah han estado siempre conmigo, pero aquí cuando te llama el país tienes que irte a la selección, porque aquí no hay socios, hay clubs pero todo sale del mismo sitio así que al final, si la federación te llama los clubs tienen que aceptarlo.

He estado en Qatar, estoy y espero estar un tiempo más porque estoy muy a gusto, se trabaja muy bien, no se interfiere nada en tu trabajo, te respetan muchísimo

¿Cómo te has adaptado a un país tan diferente y donde te has convertido en un ídolo?

La transición la he conseguido con mucho trabajo. Llegamos aquí en 2018 y el equipo estaba en segunda división subimos a Primera el primer año pero la verdad es que estoy encantado en Qatar porque el qatarí tiene muy buen feeling con el español, tienen un carácter un poco parecido. He estado, estoy y espero estar un tiempo más porque estoy muy a gusto, se trabaja muy bien, no se interfiere nada en tu trabajo, te respetan muchísimo… así que muy feliz.

¿Te sientes más querido aquí que en España?

Es que hace mucho tiempo que estoy fuera de España, desde 2011. Después de pasar toda mi vida en el Espanyol y muchos equipos catalanes, sé que la gente me aprecia porque soy buena persona, pero aquí también. En los años que llevo aquí me llega el cariño de la gente, me respetan muchísimo. Creo que en los dos sitios se me quiere.

Normal que te respeten. Campeón de la Copa Asia

Sí, es un logro muy difícil. Ya lo hizo Félix (Sánchez) en 2019 y era casi imposible y repetirlo todavía más repetirlo. Qatar es un país muy pequeño con muy pocas licencias de fútbol. Hay 400.000 personas así que ganar dos Copas de Asia consecutivas contra países como Australia, Japón , Corea, Irán, Irak… pero se ha conseguido, se ha trabajado muy bien desde la federación estos años y la gente está muy contenta.

Hablabas del Espanyol. ¿Qué le está pasando?

Yo al Espanyol de deseo siempre lo mejor. Creo que nos hemos metido en una buena posición para subir a Primera que es lo más importante porque si te estancas en Segunda cuesta recuperar la categoría. Mi deseo es que el Espanyol suba, es cierto que he sido crítico con la gestión de los que llevan el club.

Se ha comentado que hablaste con los quatarís para que compren el club

Lo comenté en una mesa tomando un café.Les pregunté si les interesaría porque tienen el PSG, equipo en Portugal, en Bélgica.. les comenté que hay un club en España muy bueno y muy bonito donde los socios son muy buena gente con una Ciudad Deportiva y un Estadio nuevo y se ríen pero de momento no hay nada.

¿Ves opciones?

No lo sé. Me gustaría porque ellos invierten mucho en deporte . Este país si una cosa hace es invertir en deporte en la ciudad y fuera , pero no lo sé.

Si el Epanyol me llamara no iría. Se cerró mi etapa en el fútbol español y europeo

¿Si te llamara el Espanyol irías?

No. Se cerró la etapa del Espanyol y del fútbol europeo también. Cuando acabe de aquí lo dejo.