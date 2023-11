Sitúan en el Real Madrid a una perla irlandesa

En Irlanda aseguran que el club blanco está muy interesado en el centrocampista Naj Razi del Shamrock Rovers Razi es un jugador de 17 años que juega en la primera división de Irlanda y que destacó en el Europeo sub-17

El diario Irish Mirror ha informado del interés del Real Madrid en un la estrella de la selección irlandesa sub-17 que perdió contra España en los cuartos de final del pasado europeo de la categoría.

Naj Razi juega de mediapunta y ya ha debutado en el primer equipo del vigente campeón de Irlanda, el Shamrock Rovers. Razi también está en el radar de grandes clubes ingleses como el Chelsea o el Arsenal. Este jugador irlandés de origen argelino ha sumado tres partidos en la Primera División de su país y también ha disputado dos partidos en la Europa League. Todavía no ha marcado ni ha repartido ninguna asistencia pero ya sobresale por su técnica depurada.

El Real Madrid busca repetir la operación de Arda Guler rastreando el mercado europeo de jóvenes perlas que puedan suponer una inversión económica asumible. Razi, formado en la cantera de su actual club, cumplió hace tres días 17 años. Destaca por el dominio de ambas piernas y también tiene gol. En sus 14 partidos con las selecciones inferiores de Irlanda ha marcado cuatro goles.

