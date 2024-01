El Real Zaragoza recupera la sonrisa y hunde al Andorra

El Real Zaragoza logró una victoria sobre el Andorra (2-0) que le sirve para evitar que crezcan las dudas que lleva despertando toda la temporada y que no han desaparecido con el cambio de entrenador. También para no complicarse la vida, ya que el conjunto del Principado estaba seis puntos por debajo y con la victoria los maños parecen escaparse definitivamente de los andorranos.

Por contra, el conjunto del país pirenaico desperdició una oportunidad para soñar con salir de la zona de descenso. Acumula cinco jornadas sin ganar con tres derrotas en las últimas tres fechas. El conjunto visitante, como ya suele ser habitual, se hizo con la posesión desde el principio ante un Real Zaragoza que intentaba estar siempre bien posicionado para no descubrirse y salir con velocidad a la contra cuando recuperaba el esférico.

El Andorra esperaba en muchos momentos, con el balón parado en su portero, la presión de un conjunto maño que no quería caer en la trampa de ir a presionar para no dejar huecos, por lo que el tedio fue la nota predominante de la primera mitad. Entre un conjunto del Principado que solo esperaba atraer hasta su área a su rival y un Real Zaragoza que no quería picar el anzuelo, el encuentro transcurrió entre bostezo y bostezo.

Solo cuando el conjunto maño se hacía con el balón intentaba contras o acelerar el ritmo del juego para terminar las jugadas.El dominio visitante llegó a ser superior al 60 % en algún tramo de los primeros 45 minutos, pero la mayoría del tiempo en campo propio y, por lo tanto, estéril. De hecho, el conjunto de Eder Sarabia sólo remató en una ocasión, en el minuto 2, y el disparo de José Marsà se marchó alto.

Por contra, el equipo 'blanquillo' tuvo un par de excelentes ocasiones para abrir el marcador. Iván Azón, también en el minuto 2, desvió un centro raso de Víctor Mollejo y la salida providencial de Dani Martín evitó el gol, y en el 19 un remate cruzado de Francho Serrano lo desvió con apuros el meta visitante.

Sin embargo, de ahí hasta la conclusión del primer periodo ninguno se acercó con peligro a la meta rival hasta que por segunda vez el conjunto maño se decidió a presionar a Dani Martín, que despejó mal y acabó generando la jugada que supuso el gol del equipo de Julio Velázquez con un remate ajustado a un poste de Francho al borde del descanso.

El Andorra volvió del tiempo de refresco con una actitud mucho más ofensiva obligado por el resultado y ya en los dos primeros minutos de juego había rematado a puerta más veces que en toda la primera mitad. Sendos remates de cabeza tras centros laterales demostraron el cambio de actitud, especialmente peligroso el del francés Aurelien Scheidler que salvó con una gran parada Edgar Badía.

Sin embargo, tras el susto inicial el Real Zaragoza supo cerrar las vías hacia su portería y el conjunto visitante ya no volvió a tener más ocasiones. El conjunto maño, más cómodo, intentaba tener el balón y cuando no podía jugaba directo sin complicarse la vida.

En un momento del encuentro en el que el juego transcurría en el centro del campo sin llegadas a las áreas, una acción individual de Iván Azón propició una falta que Toni Moya envió a la cruceta. El rechace lo tocó de cabeza Mollejo y el lateral Fran Gámez, que se había incorporado al ataque, marcó el segundo tanto de chilena en el minuto 67. Al Andorra se le vino el mundo encima y aunque lo intentó, el Zaragoza se defendió con solvencia evitando pasar apuros porque su rival no sabía cómo llegar con claridad a posiciones de peligro.