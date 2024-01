Eder Sarabia: "Tenemos que ser valientes"

Eder Sarabia, entrenador del FC Andorra, ha avisado a su equipo, después de entrar en descenso y visitar mañana viernes (20.30 horas) al Real Zaragoza, al destacar que les "toca dar ese pasito de madurez".

El técnico de Bilbao, después de cuatro jornadas consecutivas sin ganar, con dos empates y dos derrotas, visita a un rival que está a tres puntos: "Para empezar tenemos que ser valientes, tanto en ataque como en defensa. No tenemos un modelo de juego de sobrevivir y de meternos atrás y defender el resultado. Nosotros necesitamos valentía, frescura y eso es lo que tenemos que poner".

Además, ahora entra también en juego el aspecto mental de los jugadores después de entrar en zonas de descenso: "Ellos también tendrán presión porque sus expectativas no se están cumpliendo. El que sepa gestionar el ambiente, y esos momentos en los que el campo achuche, tendrá algo ganado. No será un partido lineal".

Eso sí, Eder Sarabia ve al equipo convencido: "Lo tenemos todo muy claro y para nosotros esto es un reto maravilloso. Tenemos la oportunidad de demostrar que en estas 20 jornadas que quedan queremos seguir disfrutando del fútbol profesional y de jugar en estadios importantes como el de mañana. Jugaremos contra un equipazo espectacular, un ambiente de la leche y nos tocará demostrarlo allí".

El entrenador del FC Andorra también confesó como fue la charla del lunes: "No hablamos mucho, pero les dije que la historia de los clubs se va construyendo con el tiempo, con hechos y momentos. Entrar en descenso es normal y pasa en una evolución y crecimiento del club. Sabemos que somos muy buenos y lo que tenemos que mejorar. Por tanto, tenemos que afrontar todo esto con personalidad y valentía".

En este sentido, citó a Alexia Putellas, jugadora del Barça femenino: "Ella dijo el otro día que no ha llegado hasta aquí para quedarse aquí. Me gustó mucho esta frase". No va a cambiar para nada su estilo pese a hablar de falta de oficio después de perder contra el Leganés: "Si yo pensara que el camino es cambiar, lo haríamos desde el minuto uno y desde la jornada uno".

"El otro día tenemos el último córner del partido y lo sacamos directo. No servimos para eso. Sólo pido que tenemos que saber matices puntuales y detalles puntuales. Aprender del Leganés y de lo bien que supera las dificultades y jugar con calma", añadió.

También analizo el debut de Jon Karrikaburu y le dio un toque de atención con humor: "El otro día le dije que le habíamos fichado para meter goles y no para quitárselo a sus compañeros. En definitiva, no queremos meterle mucha presión y en dos o tres partidos encontrará su mejor versión. Le falta coger rodaje, pero los minutos que jugó fueron muy positivos".

Para el partido contra el Real Zaragoza no podrá contar con los lesionados Christos Almpanis y Martí Vilà y no llega también por lesión Diego Alende. Sergi Samper vuelve después de su sanción.