¡Oficial! Cesc Fàbregas anuncia su retirada

El canterano azulgrana cuelga las botas tras 20 años de carrera profesional El Como 1907, equipo de la segunda división italiana, ha sido el último conjunto en el que ha militado

Cesc Fàbregas, el que fuera jugador de clubes como Barça, Arsenal y Chelsea, ha anunciado este sábado su retirada del mundo del fútbol con un comunicado en redes sociales. El catalán cuelga las botas tras 20 temporadas como futbolista, esta última en el Como 1907, cuadro de la segunda división italiana.

Así ha comunicado Fàbregas su retirada a través de sus cuentas de redes sociales:

Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas...



No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como.

He levantado la Copa del Mundo, dos… pic.twitter.com/gCmk8bRTVk — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) July 1, 2023

"Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas...No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como. He levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos. Ha sido un viaje imposible de olvidar. Todos los que me habéis ayudado, mis compañeros, entrenadores, directores, presidentes, dueños, fans y mi agente, un gracias de corazón." ha afirmado.

Cesc abandonó La Masia en 2003 para fichar por el Arsenal, club en el que rápidamente se convirtió en uno de los mejores mediocampistas de Inglaterra e incluso alcanzó la final de la Champions League. En 2011 volvió al Barça, y tras un periplo de tres años volvió a la Premier League de la mano del Chelsea, conjunto en el que siguió brillando y ganando títulos con Antonio Conte. En 2019 firmó por el Mónaco y hace tan solo un año lo hizo con el Como 1907.

Cesc Fàbregas en su presentación con el Barça en verano de 2011 | EFE/AFP/AGENCIAS

El catalán también ha anunciado que empezará su carrera como entrenador en los banquillos del filial del Como 1907, cuadro en el que posee acciones minoritarias. Fàbregas pone fin a una carrera para la historia, un jugador que ha maravillado allá donde ha jugado y que siempre ha demostrado una gran profesionalidad.