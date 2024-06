Dovbyk confirma el interés de equipos italianos

Artem Dovbyk, el flamante 'Pichichi' de la Liga, apunta a ser uno de los grandes nombres propios de este mercado de fichajes. Ha demostrado ser un delantero completísimo y su cláusula de rescisión, unos 40 millones de euros, le hacen ser un jugador más que apetecible para los grandes del Viejo Continente. El Atlético de Madrid ha sonado con fuerza en las últimas semanas, pero parece que el interés no solo viene de España.

El propio jugador ha confirmado que su representante es conocedor del interés de clubes italianos por su fichaje. “Sí, está hablando de eso”, indicó el '9' ucraniano en la concentración de su selección previa a la disputa de la Eurocopa. Milan y Nápoles son los que tienen más números de estar en la gran puja. El Girona es consciente que si llega una oferta estratosférica poco podrá hacer para retenerlo.

Solo piensa en la Eurocopa

Sin embargo, y pese a que su nombre suena para muchos equipos, Dovbyk está muy tranquilo y solo pìensa en hacer un buen papel en la cita europea que se inicia en apenas unos días. “Hay noticias sobre mí, pero todo esto me lo tomo con calma. No me gusta hacer predicciones. Quiero que nuestro equipo muestre todo su potencial en esta Eurocopa. No me propondré ningún objetivo especial. Debemos prepararnos bien y dar lo mejor de nosotros porque nos esperan al menos tres partidos difíciles”, aseguró Dobvyk.

Por último, el ucraniano también habló de su temporada en el Girona y, sobre todo, de acabar como máximo goleador de la Liga: "Al principio de la Liga no me habría imaginado ganar este premio, pero a medida que avanzaba me di cuenta de que podía competir. Al final tenía muchas posibilidades de ganar el premio y lo conseguí. Es también para quienes me apoyaron, para mi familia y para todo el país. Mi compañero Cristian Stuani fue el primero en considerarme aspirante al Pichichi".