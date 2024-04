La nueva vida de Quique Setién

Tras estar actualmente sin equipo, Quique Setién tiene tiempo de disfrutar de otra de sus pasiones más allá del fútbol. El cántabro mantiene una gran devoción por el ajedrez y, esta última semana, ha disputado su primer torneo oficial en el s. XII: El Open Chess de Menorca.

A lo largo de los años, Setién ha intentado compaginar sus dos grandes aficiones: el fútbol y el ajedrez. Pero, por la exigencia que supone ser jugador y entrenador en un equipo profesional, le ha mantenido alejado de los tableros. Ahora, tras ser destituido como técnico del Villarreal, tiene una nueva oportunidad para disfrutar de su gran pasión y el cántabro no ha perdido el tiempo.

Setién jugando al ajedrez ante Jana / X:@qsetien

El que fuese técnico del FC Barcelona, la pasada semana acudió a disputar el Open Chess de Menorca. Pese a estar alejado de manera profesional de los tableros durante muchos años, el cántabro no ha dudado en inscribirse a un campeonato en el que se encuentran grandes de este deporte. En Menorca se pudieron ver 'estrellas' del ajedrez como Arjun Erigaisi, Sarin Nihal, Vladimir Fedoseev o el estadounidense Hans Niemann.

Setién no tuvo un gran acierto en sus duelos, pero pudo lograr puntos ante rivales de altura. Cayó en su debut ante el francés Joseph Girel, pero 'rascó' un punto ante Guillem Bagur, Erwin De Kleijn y ante la joven promesa Jana Moll.

Similitudes entre el fútbol y el ajedrez

Pese a no poder disfrutar tanto del ajedrez como él querría, el técnico cántabro siempre ha visto similitudes entre los dos deportes. En más de una ocasión, ha comentado que ser entrenador es similar a disputar una partida: "En el ajedrez y en el fútbol es muy importante controlar el centro del tablero y la perspectiva. No cómo están las piezas en ese momento, sino cómo van a estar dentro de una serie de movimientos".

Una pasión por el ajedrez que le viene desde bien pequeño. En una entrevista que realizó hace años, comentó que su padre ha sido su gran valedor como ajedrecista: "Me enseñó mi padre, luego entré en un club… Me enganché, en algunas épocas estudiaba mucho, iba a torneos internacionales… Pero enseguida me di cuenta de que tenía grandes limitaciones. Jugué con Kasparov y con Kárpov, en partidas simultáneas de estas que se ponen a jugar con 30. Fue una experiencia extraordinaria. Con Kasparov luego fuimos a jugar al fútbol en Coslada, estando yo en el Atlético", explicó.

Setién actualmente ocupa el puesto 2491 del ranking español y el 31146 del ranking europeo. Pero, en caso de que no se incorpore a un nuevo equipo en la próxima temporada, el técnico quiere disfrutar en el tablero y seguir compitiendo en próximos torneos.