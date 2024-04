Ilusión contra necesidad en Vallecas

El Getafe, con la oportunidad de mantenerse en la pelea por jugar en Europa la próxima temporada, y el Rayo Vallecano, apurado a sólo cinco puntos del descenso, disputarán un derbi madrileño con diferentes objetivos marcado por la ilusión de los primeros y por la necesidad de los segundos.

El duelo regional de los equipos humildes de la Comunidad de Madrid llega en un momento clave de la temporada tanto para el Getafe como para el Rayo Vallecano. El conjunto azulón, con la victoria del Athletic en la Copa del Rey, tiene un nuevo horizonte europeo vía la séptima plaza, mientras que los hombres de Iñigo Pérez necesitan una victoria para no mirar de cerca al descenso.

El Getafe, a por Europa

Bordalás calificó como "picante" la nueva pelea que comienza en LaLiga para alcanzar una posición que hasta hace unos días no era europea. Por eso, sus jugadores han visto cómo se les abre una puerta para tener algo por lo que luchar en un final de temporada que parecía que iba a ser completamente anodino tras permanecer en tierra de nadie en las últimas jornadas.

Después de perder 0-1 ante el Sevilla, con la polémica de los insultos racistas que un pequeño sector del Coliseum profirió contra Quique Sánchez Flores y Marcos Acuña, el Getafe quiere olvidar la derrota y asaltar Vallecas, un campo que históricamente no se le da muy bien. Bordalás podría hacer cambios en su sistema y olvidarse de jugar sin delanteros puros, tal y como ha hecho en las dos últimas jornadas.

Óscar Rodríguez, que jugó de 'falso 9' ante el Girona y el Sevilla, podría regresar al banquillo para dejar su hueco a Jaime Mata. El resto de la alineación probablemente no tenga más sorpresas y los mismos que jugaron ante el Sevilla podrían repetir. Y, en el capítulo de ausencias, Bordalás no podrá contar con el sancionado Carles Aleñá y con los lesionados Domingos Duarte, Mauro Arambarri y Borja Mayoral.

El Rayo, contra las cuerdas

Enfrente está el Rayo, que ha pasado este parón de dos semanas con la tranquilidad que le da estar fuera del descenso aunque con la inquietud de ver esa zona de peligro a solo cinco puntos, una renta escasa para los veinticuatro que quedan en juego, de los cuáles quince en Vallecas.

La buena noticia para Iñigo Pérez es la recuperación del central Aridane Hernández, que, tras varias semanas lesionado, ya está trabajando con el grupo y podría jugar, igual que el defensa francés Florian Lejeune y el delantero Raúl de Tomás, ambos ausentes contra el Celta por sanción y que vuelven a estar disponibles.

La principal duda del once titular reside en la defensa, ya que con Lejeune fijo el acompañante saldrá entre Aridane y el ghanés Abdul Mumin, que cuando ha jugado generalmente ha cumplido. El que no estará seguro es el extremo sevillano Álvaro García, con una lesión muscular que arrastra desde el último partido contra el Celta de Vigo, en el que no estuvo por molestias el delantero colombiano Radamel Falcao, que será duda hasta el último momento, según confirmó su técnico en la previa.

Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Mumin, Espino; Isi, Valentín, Unai López, De Frutos; Trejo; De Tomás.

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Djené, Alderete, Gastón o Diego Rico; Yellu; Greenwood, Milla, Ilaix Moriba, Maksimovic; Jaime Mata.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).

Estadio: Vallecas.

Hora: 16:15H