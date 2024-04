Dimitrievski, a punto de hacer historia en el Rayo

No está siendo seguramente la mejor temporada del Rayo Vallecano en lo colectivo. El conjunto rayista apenas está cinco puntos por encima de los puestos de descenso. Sin embargo, pese a una dinámica no demasiado buena, el Rayo sí ha tenido individualidades que han destacado a lo largo de la temporada. Una muy importante ha sido Stole Dimitrievski.

El meta macedonio ha sido un intocable por su rendimiento, siendo el jugador de la Liga con más minutos y logrando dejar la portería a cero en once ocasiones en lo que llevamos de temporada, superando el récord que tenía Contreras con la camiseta del Rayo en la temporada 96-97. Pero lo suyo no se acaba ahí. Con once porterías a cero, es el tercer meta que más ha logrado en la Liga esta campaña, solo superado por Remiro y Unai Simón.

Un portero que le ha dado muchos puntos al Rayo Vallecano en estas últimas temporadas, desde que llegara en 2019 procedente del Nàstic de Tarragona. Sin ir más lejos, en las últimas tres campañas defendiendo la meta rayista, el macedonio se ha convertido en el tercer portero que más intervenciones ha realizado con 284 paradas. Todo un seguro bajo palos.

A por el récord de Wilfred

Su buen hacer en estas temporadas le ha hecho ser indiscutible en la portería y, con 184 partidos disputados hasta el momento con la camiseta del Rayo, está a solo seis encuentros de convertirse en leyenda del club. Si Dimitrievski juega seis partidos más, superará el récord establecido por Wilfred de partidos jugados, todo una proeza.

Con menos de tres meses para que finalice su contrato, Dimitrievski está decidido a dejar un legado duradero en el Rayo Vallecano y seguirá compitiendo para batir todos los récords que pueda, por lo menos hasta el final de su contrato, el 30 de junio de 2024. Veremos qué sucede la próxima temporada, con el Valencia siguiéndole los pasos.