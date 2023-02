Las declaraciones de la ex mujer de Alves que no dejan indiferente a nadie: "Dani está triste... hay cosas que no le gustan"

"Está bien, fuerte, dentro de lo que cabe. Que hay que luchar y que se está manteniendo fuerte. Si se derrumba..." " Llegamos a pasar por la situación que les escribían a los niños por Instagram. Por más que lo tengan cerrado, y que yo les decía que no miraran, lo han hecho y les ha acabado afectando"

Dinorah Santana, ex mujer de Dani Alves y madre de sus dos hijos, rompe su silencio en SPORT. En una entrevista en exclusiva, Dinorah explica cómo los días de Dani Alves en la prisión de Can Brians 2, donde está preso. Dinorah indica que sabe a través de sus abogados del estado de salud y anímico de futbolista. En esta entrevista, Dinorah indica que Dani "está bien, fuerte, dentro de lo que cabe. Que hay que luchar y que se está manteniendo fuerte. Si se derrumba... ¿Qué vamos a hacer entonces?. Está triste. Ve algunas cosas en la prensa que no le gusta. Se preocupó mucho por los niños porque esto le afecta. Llegamos a pasar por la situación que les escribían a los niños por Instagram. Por más que lo tengan cerrado, y que yo les decía que no miraran, lo han hecho y les ha acabado afectando. Saben que su padre no ha hecho esto".

Además, también ha confesado que "todo esto es una pesadilla. Lo que puedo hacer es estar a su lado, apoyarlo. Es lo que haré, por mí y por mis hijos. Estamos con él. Sabemos quién es él". Lee la entrevista completa aquí.