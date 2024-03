Dani Olmo: “No tenemos ningún temor al arbitraje ante el Madrid”

Dani Olmo, futbolista del Leipzig, lamentó de nuevo el resultado de la ida frente al Real Madrid, que ganó en Alemania por 0-1, pero aseguró que este resultado corto y las ocasiones que tuvieron les permiten tener “la sensación de que se puede” remontar la eliminatoria.

“La ida nos dejó una sensación agridulce porque tuvimos ocasiones para marcar y ponernos por delante. Nos dio la sensación de que se puede. Volvimos con un resultado no tan bueno, pero la eliminatoria sigue abierta. Hay que hacer un gran partido mañana”, comentó en rueda de prensa.

“La clave está en los pequeños detalles, en las pérdidas de balón, en las recuperaciones… Tenemos que hacer un partido perfecto. El Real Madrid, si tu llegas y no las metes, ellos con media te van a ganar. Estamos preparados, remontamos el fin de semana y esperemos poder ganar mañana también aquí”, añadió el jugador español.

Vuelta a España

Dani Olmo reconoció que vivirá de forma especial el hecho de jugar en España, aunque no considera que tenga más foco mediático al jugar fuera, ya que se siente reconocido.

“Tuve la oportunidad de jugar en el Metropolitano con la selección y ahora va a ser muy especial jugar de nuevo en mi país. Creo que sí se me valora. He tenido la oportunidad de ir con la selección, ir a la Eurocopa, un Mundial, ganar la Liga de Naciones… jugar en España es una motivación extra, no por demostrarle a nadie la clase de jugador que soy, pero sí que puede servir para quien no me conozca bien”, señaló.

Dani Olmo, en el entrenamiento de Leipzig en el Bernabéu / EFE

Además, aseguró sentirse al cien por cien físicamente tras haber estado fuera dos meses por lesión. “Estoy muy feliz de estar de vuelta. Ya desde después de las navidades y jugando cada vez más minutos. Me siento muy bien, al cien por cien", destacó.

“Me siento muy bien y muy motivado. Vengo de marcar y de ganar el fin de semana. Me siento muy bien y muy motivado por el partido de mañana, volviendo a España”, agregó.

Dani Olmo afirmó que “no” tienen miedo a ningún jugador, al ser preguntado por el inglés Jude Bellingham, que disputará la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones tras perderse la ida por lesión, y tampoco al arbitraje.

La polémica de Leipzig

“No tenemos ningún temor con el arbitraje de mañana. Nosotros tenemos que dedicarnos a lo que depende de nosotros”, señaló. El italiano Davide Massa dirigirá el encuentro con el gol anulado por un fuera de juego posicional en Alemania aún coleando.

Además, no quiso entrar a valorar la decisión pendiente de su compañero en categorías inferiores de la selección española Brahim Díaz, quien podría ser convocado con España y con Marruecos.

“Yo no tengo que convencerle de nada. Es él el que tiene que decir. Yo solo le deseo lo mejor como amigo y compañero, porque hemos coincidido en la selección, pero el que tiene que decidir es él y el míster”, dijo.