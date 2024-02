El Betis busca reconstruir su fortín en casa frente al Getafe

El Betis recibe al Getafe en el Benito Villamarín con la intención de darle continuidad a la victoria ante el Mallorca (0-1) de la pasada jornada en Son Moix y no alejarse de los puestos europeos. Por su parte, los 'azulones' buscarán acercarse a la parte media-alta de la tabla y soñar, como ya hizo hace unas temporadas, con disputar competiciones europeas.

Para este encuentro, Manuel Pellegrini tiene de vuelta a Abde y Chadi Riad de sus compromisos internacionales en la Copa África. Por lo que ambos serán un refuerzo importante para plantar cara a un Getafe que no acaba de carburar como se le espera a domicilio. Asimismo, no lo tendrá fácil ante un Betis que prácticamente no ha perdido como local esta temporada, a excepción del partido frente al Barça de hace dos jornadas.

Manuel Pellegrini durante el partido contra el Real Madrid / EFE

Altas y bajas para Pellegrini

Sin embargo, no formarán parte de la convocatoria ni el centrocampista Marc Roca, ni el delantero Ayoze Pérez, ni el lateral Youssouf Sabaly. Mientras que Aitor Ruibal se ha vuelto a ejercitar con el grupo y forma parte de la convocatoria escogida por el técnico chileno. Tanto Guido Rodríguez, como Marc Bartra, Claudio Bravo y Nobel Mendy siguen en proceso de recuperación.

Por lo que respecta a las incorporaciones béticas del mercado invernal: Johnny Cardoso, Chimy Ávila, Cédric Bakambú y Pablo Fornals, solamente están convocados Cardoso y Fornals. Pese a la incertidumbre con el centrocampista de Castellón, finalmente la FIFA dio por válido su traspaso y firma hasta 2029.

Ritmo frenético: tres partidos en una semana

Por otro lado, el Getafe de José Bordalás, tras la derrota ante el Madrid (0-2), buscará cerrar de la mejor manera una semana en la que habrá disputado tres partidos. Si bien ganó con solvencia al Granada (2-0), la posibilidad de asaltar el Villamarín es una de las vías que meditan los madrileños para seguir aspirando a Europa el próximo curso.

Bordalás da instrucciones en San Mamés / sport.es

Por el momento, residen décimos y a siete puntos de la Real Sociedad, que ocupa la sexta plaza de la clasificación. Es por ello que el Betis, séptimo clasificado y con cinco puntos más (34), es un rival directo por el acceso a competiciones como Europa League, para los 'azulones'. Para precedente el de la temporada pasada en la que se impuso con un único y solitario gol de Alderete que sirvió para coger aire respecto al descenso, cuando se preveía el peor de los futuros.

No podrá Bordalás contar con el 'Choco' Lozano, Enes Ünal y Stefan Mitrovic. Los dos primeros cedidos a Almería y Bournemouth y Mitrovic traspasado al Genk. A estas bajas se le suman las lesiones de Mauro Arambarri e Ilaix Moriba. Si bien Pellegrini ha optado por definir el partido como complicado por el estilo del Getafe, Bordalás quiere liberar a Greenwood de la presión mediática y que respeten a su jugador

Alineaciones probables

Betis: Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Sokratis, Miranda; Johnny Cardoso, Altimira; Assane Diao, Isco, Ez Abde; y Willian José.

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Alderete, Gastón, Diego Rico; Greenwood, Maksimovic, Milla, Jaime Mata o Jordi Martín; Latasa y Borja Mayoral

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 18:30