Adolfo decanta el derbi catalán

El colomense, con un doblete en el tramo final, sentenció en encuentro en el Pavelló Nou Pito, con doblete, dio ventaja al Barça en la primera parte, pero Khalid y Povill dieron la vuelta al marcador

Un gol de Adolfo en el tramo final del partido puso las tablas en un intenso derbi entre Industrias Santa Coloma y Barça en el que cualquiera de los dos pudo hacerse con la victoria. Aunque Pito mandó a los azulgranas al descanso con ventaja, Khalid y Povill firmaron una remontada que Adolfo se encargó de desbaratar.

FICHA TÉCNICA LNFS ISC 3 ________________ 4 FCB ALINEACIONES Industrias Santa Coloma Borja Puerta, Corso, Álex verdejo, David Peña y Povill - cinco inical - Nil, Uri Santos, Cardona, Khalid, Hirata, Lluch, Tolrà, Hirata y Víctor Ramos. Barça Dídac, Antonio, Catela, Touré, Pito - cinco inicial - Dyego, Erick, Adolfo, Harrison, Matheus, Aniol y Martí. Goles 1- 0 M. 9 Povill. 1-1 M. 10 Pito. 1-2 M. 18 Pito. 2-2 M.24 Khalid. 3-2 M.27 Povill. 3-3 M.38 Adolfo. 3-4 M.40 Adolfo. Árbitros Carreira Romero y Ferrero Carballal. TA: Khalid (12'), Povill (17')/Catela (10'). Pabellón Pavelló Nou. 1.270 espectadores.

A un Barça, ya de por sí mermado por las bajas, se le unió en la previa la de Coelho por su futura paternidad. Ganaban así protagonismo los jóvenes Touré, Harrison y compañía.

El duelo arrancó intenso, con mucha velocidad sobre el parquet y también trabajo para los dos guardametas. Un choque de ida y vuelta en el que ambos conjuntos tuvieron sus oportunidades. Antonio, con un trallazo al palo, dio el primer susto claro a los cuatro minutos de partido.

No tardó Xavi Closas en pedir el primer tiempo muerto, insistiendo a sus hombres que fueran ellos mismos, que no perdieran su identidad. El asedio continuaba y Erick tuvo otra clara que obligó a Borja a meter un pie salvador. Pero lo que llegó fue el gol de Povill tras una asistencia de Verdejo en una gran jugada combinativa del conjunto colomense tras un error defensivo de los azulgrana.

La respuesta no se hizo esperar y apenas unas jugadas después, Pito aprovechó una contra para firmar el empate con un trallazo que coló por entre las piernas de Borja. Dos dianas que no contribuyeron a relajar el juego, sino al contrario, con una alta producción ofensiva por ambas partes. De nuevo Verdejo y Povill portagonizaron una acción peligrosa que no fue entre los tres palos. Catela la tuvo también con una falta que, una vez más, atajó Borja. También se lució Dídac en una doble intervención a disparos de Khalid y Tolrà.

En el tramo final, y con el Barça presionando para evitar el asedio colomense, entró en pista Matheus, que volvía a la convocatoria tras su lesión. Antes de tomar el camino de vestuarios, Touré se sacó de la chistera una gran jugada para asistir a Pito, que tras pelearse con todos en el área, hizo el segundo.

Otra de las notas positivas, fue el debut de Aniol con el primer equipo.

La segunda mitad arrancó más conservadora, con un ritmo más pausado que la primera. Aun así, el tanto llegó pronto. Khalid, excanterano del Barça, aprovechó un rechace de un remate de Nil que picó en el palo, para rematar de cabeza y volver a pintar las tablas en el marcador.

El partido empezó a romperse, lejos de lo que había sido el primer periodo. Así, llegó el tercero de los locales, en un tuya/mía entre Bernat Peña y Povill que culminó este último con una gran definición.

A diez para el final, Adolfo tuvo el empate en sus botas, pero Borja volvió a aparecer para evitar el tanto. También Dídac fue decisivo, metiendo el cuerpo para tapar el trallazo de Corso que hubiera sido el 4-2.

Aún no estaba todo dicho y Adolfo, colomense de nacimiento, aún tenía algo que contar en este partido. Primero con un trallazo a la escuadra y en el último segundo con un tanto a portería vacía, acabó por decidir el derbi.