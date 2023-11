Un Barça de matrícula supera todos los obstáculos en Cartagena

El arbitraje no descompuso a un Barça que se sobrepuso al 2-1 y a la lesión de Sergio González... ¡ya van seis! Pito empató de inmediato, Catela hizo el 2-3 de doble-penalti en el 37' y Dídac selló la victoria con un paradón

El Barça logró una gran victoria este martes en la pista del Jimbee Cartagena (2-3) al que distancia ya a siete puntos en la segunda plaza en un duelo adelantado de la 14ª jornada por la presencia azulgrana en la Ronda de Elite de la Champions. Y eso que durante el partido cayó lesionado Sergio González para convertirse en la sexta baja de un equipo que no se rinde ni siquiera ante el arbitraje de la primera parte ante un sensacional rival.

FICHA TÉCNICA PRIMERA DIVISIÓN CAR 2 ________________ 3 BAR ALINEACIONES JIMBEE CARTAGENA, 2 (1+1): Chemi (p.), Darío, Bebe, Mellado, Juanan -cinco inicial-, Tomaz (1), Javi Mínguez, Motta, Pablo Ramírez, Lucao y Jesús (1). BARÇA, 3 (1+2): Dídac (p.), Erick, Sergio González (1), Dyego, Pito (1) -cinco inicial-, Adolfo, Catela (1, d.p.), Touré, Antonio, André Coelho y Harrison. GOLES 0-1, Sergio González (1:15); 1-1, Jesús (15:43); 2-1, Tomaz (30:22), 2-2, Pito (30:39); 2-3, Catela, de doble penalti (37:05). ÁRBITROS Bustos Caparros y Delgado Sastre. Mostraron tarjeta amarilla a los locales Lucao (17:47) y Javi Mínguez (31:45); y a los visitantes Pito (10:55), Dyego (17:23), Harrison (30:19), Catela (31:18). INCIDENCIAS Partido adelantado correspondiente a la 14ª jornada de Primera División disputado ante casi 4.000 espectadores en el Palacio de los Deportes de Cartagena.

La primera parte fue un toma y daca que solo deslucieron los colegiados con continuas decisiones inexplicables y, lo que es peor, huérfanos del más mínimo criterio. El partido no pudo empezar mejor para los intereses visitantes, ya que a los 75 segundos Sergio González exhibió su finalización en una bola muy complica para establecer el 0-1.

El tanto dio alas a un diezmado conjunto azulgrana sin los lesionados Ferrao, Sergio Lozano, Álex Yepes, Miquel Feixas ni un Matheus que podría regresar el viernes en el derbi contra Industrias Santa Coloma. El meta internacional español Chemi se convirtió en un muro que repelió dos disparos de Dyego y uno de Erick, así como un mano a mano con Touré a pase de Catela.

A partir del 8' el equipo de Duda empezó a mostrar sus poderes y otro peso pesado de la selección española como Mellado envió un misil junto al poste y dos cruzadas de Dyego en defensa desbarataron los disparos del propio ex de ElPozo y de Motta. Ahí empezó el 'show' arbitral en una acción difícil de entender.

Pito dribló a Chemi en su salida y se fue al suelo. Hubo contacto casi con total seguridad, pero lo que fue evidente es que el brasileño no se tiró a la piscina. Y cuando estaba en discusión si el meta local vería la amarilla o la roja en una acción de naranja, Bustos Caparros y Delgado Sastre tiraron por la tangente y amonestaron al visitante. Y acto seguido a Dyego por un supuesto manotazo a la cara de un rival.

Dyego se fajó tanto en ataque como en defensa | FCB

El de Chapecó montó en cólera mientras su equipo sufría y Jesús aprovechó una combinación con Bebe y Javi Mínguez para firmar el 1-1 a 4:27 del descanso. El partido se volvió loco y Erick estuvo a punto de marcar tras cometer una clarísima falta sobre Lucao que no quisieron ver los árbitros pese a que fue delante de las narices de uno de ellos. Y acto seguido se inventaron una de Pito que fue la quinta blaugrana, aunque el marcador ya no se movió.

El Jimbee Cartagena regresó mejor de los vestuarios y Dídac se erigió hasta como protagonista ante Pablo Ramírez y con una reacción rapidísima ante Lucao, mientras que Bebe envió junto al palo un cara a cara con el meta de Arenys. Ahí llegó la peor noticia de la noche con la lesión de Sergio González en el muslo derecho, quien se suma así a Ferrao, Sergio Lozano, Matheus, Miquel Feixas y un Álex yepes que se perderá toda la temporada en una mala racha increíble. ¡Seis lesionados!

El Barça dio un paso adelante cuando peor estaban las cosas y Dyego no llegó a rematar un rechace en el 26' y ahí reaparecieron los colegiados inventándose una falta más amarilla de Harrison que dio lugar al 1-2 de Tomaz tras un despeje de Dídac. La mejor prueba de ese error es que no tardaron en compensar señalando la quinta falta local a 9:33 del final. Y ahí apareció Pito para soltar toda la rabia acumulada desde la primera parte para fusilar a Chemi en el 2-2 solo 17 segundos después.

Pito se rebeló con un golazo tras sufrir en sus carnes la mala actuación arbitral | FCB

Los árbitros no quisieron ver un posible penalti de Mellado sobre Catela que se saldó con amarilla para el azulgrana, quien no pudo con el meta cartagenero en un doble penalti tras la sexta falta local. Y ahí tomó las riendas un genio llamado Lucao que es diferencial incluso no estando a tope físicamente.

Touré, que realizó un excelente encuentro, cometió la quinta visitante y alivió a los colegiados, que se acababan de 'tragar' una infracción sobre André Coelho que habría supuesto otro 'diez metros'. Y cosas que nadie entiende, sí señalaron una demasiado justa sobre Dyego que sí aprovechó Catela para firmar el 2-3 a 2:55 del final y destacarse al frente del 'Pichichi' con 10 goles. ¡Qué temporada del gaditano!

Duda es un maestro a la hora de plantear el portero-jugador y su equipo tuvo toda la paciencia del mundo, pero solo creó una clara ocasión. Más que clara, clarísima. Mellado se encontró un rechace delante de la portería y chutó a bocajarro para que el portero barcelonista certificase una victoria prácticamente épica con una actuación estelar que alimenta más el liderato de un grupo cada vez más corto de efectivos.