Sergio Lozano y Ortiz, a hacer historia en Granada

Con cinco Copas de España, son los más laureados en activo junto a Pola y a Jesús Herrero, de Movistar Inter El capitán y el ‘Espartano’ ansían el sexto cetro para acercarse a las nueve del mítico exportero Luis Amado

Grandes amigos y compañeros desde hace dos veranos tras ser rivales durante una década y compartir vestuario decenas de veces en la selección, Carlos Ortiz y Sergio Lozano suman cinco Copas de España cada uno tras la del año pasado quieren hacer más historia en Granada.

Ambos son los jugadores en activo con más títulos coperos junto a al portero Jesús Herrero y al ‘hijo pródigo’ Pola (ambos de Inter). Por delante, el mítico meta Luis Amado colgó los guantes en 2016 tras alzar nueve Copas de España (tres con Caja Segovia y seis con Inter).

A sus 39 años, Ortiz rememora su primer éxito en la Copa de España (2009 en Granada). “Era mi primera temporada en Inter y teníamos un equipazo. Llegamos varios nuevos y también ganamos la Champions y la Supercopa. La verdad es que tengo un gran recuerdo de aquello”, comenta el ‘Espartano’ de un curso en el que el técnico Juanlu Alonso fue destituido pese al título europeo.

Por entonces ya brillaba en Cartagena Sergio Lozano. De allí pasó al Caja Segovia y por fin en 2010 llegó al Barça. “Unos meses después ganamos la Copa en Logroño. Estuvimos a un nivel de juego muy alto y fue mi primer título con el Barça. Fueron cuatro días espectaculares”, confesó a SPORT el capitán azulgrana.

El Barça defenderá título en la Copa de España | EFE

“Esperemos que seamos nosotros los que ganamos nuestra sexta Copa y no Jesús (Herrero) y Pola. Vamos con ilusión, llegamos bien y podemos hacerlo. No sé lo que pasará, pero creo que seguramente será mi última. Eso sí, seguro que a las nueve de Luis Amado no llego”, afirmó Ortiz entre risas.

“Llegar a las nueve de Luis es muy difícil, porque eso indica que ha estado muchísimos años en la elite y ganando títulos. Además, ganar la Copa es muy difícil. Ojalá que podamos conseguir la sexta y después ya podríamos pensar en la séptima”, enfatizó Sergio Lozano.

“Todos mis títulos los he ganado con el Barça y espero no ganar ninguno con otro club, porque querría decir que me retiro aquí. No pienso en que sea la sexta, sino en que tengo la oportunidad de vivir otra Copa de España, que es uno de los eventos más bonitos con las ocho aficiones. Para mí es un título muy especial”, añadió el 'capi'.

Sergio Lozano y Carlos Ortiz, dos amigos muy laureados | FCB

Las bajas de Dyego y de Ferrao suponen un contratiempo muy importante. “Para eso tenemos una plantilla amplia con 14 jugadores. Lo estamos demostrando y ya lo hicimos la temporada pasada cuando tuvimos momentos así con muchos lesionados. Vamos a intentar dar ese pasito todos para suplir los minutos que no van a poder jugar ellos. ¡Vamos a por la Copa!”, dijo el cierre azulgrana.

“Siempre he dicho que en la Copa de España es mejor cuanto más seamos, porque son tres partidos muy seguidos. Entonces, podemos notar las bajas de dos que juegan tantos minutos como Dyego y Ferrao, pero somos el Barça y tenemos una gran plantilla. Si no están ellos, el resto tendremos que aportar un poquito más”, apuntó el ala-cierre barcelonista. A la hora de destacar las claves para el éxito final en Granada, fue muy conciso. “No regalar goles... no regalar nada”, zanjó.

“Como diría el Cholo (Simeone), hay que ir pasito a pasito y minuto a minuto. Esta temporada hemos tenido partidos con altibajos, con un gran juego y después relajación como hace dos jornadas en casa contra el Levante. Nuestro punto débil es que nos cuesta estar a tope los 40 minutos y por ahí pasan nuestras posibilidades”, concluyó Ortiz.

Entrenamiento en Granada

El Barça realizó en la mañana del martes su último entrenamiento en la Ciutat Esportiva y este miércoles viajará en avión hacia Granada, donde el jueves iniciará su asalto a la séptima Copa de España de la sección que sería la cuarta en los últimos cinco cursos.

Matheus fue 'felicitado' por su regreso a los entrenamientos | FCB

Sin los lesionados Ferrao y Dyego pero ya con un Matheus que reaparecerá en los cuartos de final ante el Viña Albali Valdepeñas (jueves a las 19 horas), el cuadro azulgrana se entrenará hoy a las nueve de la noche en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada.

Será la segunda vez que este escenario acoja la gran fiesta del fútbol sala y en ese único precedente que data de 2009 el campeón fue Movistar Inter tras derrotar en la final a ElPozo Murcia por 3-5. Lo curioso del caso es que en ese equipo interista jugaban Carlos Ortiz, el exbarcelonista Daniel Shiraishi y el actual coordinador de la sección, Jordi Torras (abrió el marcador). En el cuadro murciano estaba otro mito del futsal blaugrana como el brasileño Wilde.