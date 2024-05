El Palau homenajeó a Velasco, a Coelho y a un emocionado Ferrao

El club ha estado hábil con el merecidísimo homenaje realizado a Ferrao, André Coelho y Jesús Velasco a la conclusión de la trabajada victoria por 4-3 ante el Quesos Hidalgo Manzanares en el primer partido de cuartos de final ante la posibilidad de que fuese el de su despedida en el Palau... algo que no sucederá.

El triunfo permite que en el peor de los casos el Barça dispute un tercer partido de cuartos en Barcelona o ya el primer duelo de semifinales caso de victoria este lunes en el Manzanares Arena. La afición sabía que tocaba estar a la altura y los más de 2.000 espectadores que asistieron al choque no se movieron de sus asientos.

El directivo encargado de la sección, Aureli Mas, entregó una placa a cada uno de los tres y hubo fotos y abrazos con la presencia también de los cuatro lesionados que no jugarán más esta temporada: Álex Yepes, Dyego, Sergio González y el capitán Sergio Lozano.

El primero en hablar fue el míster tras tres cursos como blaugrana. "Gracias por haber venido y por haberos quedado. No soy hombres de discursos. Viniendo desde fuera como yo, todo el tema de este gran club siempre lo he visto gran privilegio y aquí he vivido cómo el gran tesoro de este club es la afición", comentó el toledano.

"Sois de verdad quienes dais fuerza a este gran club y así tiene que seguir siendo, porque sois incondicionales. Estáis siempre ahí detrás apoyándonos y me llevo este gran cariño de todos y un gran recuerdo. ¡Hasta siempre! Yo soy un culé más", añadió Velasco.

André Coelho, el ingeniero que ganó seis títulos en la temporada 2021-22 incluyendo el Mundial y el Europeo con Portugal, dijo: "Gracias a todos. El Barça ha sido un sueño cumplido. Quiero agradecer a mi mujer, que ha estado siempre conmigo, a todos los compañeros, al staff y a todos los culés, a los Dracs que siempre me apoyaron. No es mi último partido aquí y seguro que vamos a jugar las semifinales y la final. ¡Gracias por todo y Visca el Barça!"

Jesús Velasco, André Coelho y Ferrao, con los Dracs / DANI BARBEITO

El que más se emocionó fue Ferrao, un auténtico icono azulgrana que se marchará casi 10 años después de llegar del Tyumen ruso en el verano de 2014. "Primero decir que dentro de esta pista he vivido quizá los mejores momentos de mi vida. Aquí he construido una familia linda que está aquí conmigo, siempre he sido apoyado por todos vosotros", afirmó entre lágrimas el de Chapecó.

"No tengo palabras para describir todos los años, los títulos y también las derrotas, porque nos habéis apoyado siempre. Agradeceros a todos los culés y a los Dracs por vuestro apoyo. Siempre nos habéis hecho llegar ese apoyo y, aunque me vaya, mi corazón se queda aquí", añadió el brasileño.