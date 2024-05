Velasco y Coelho se despiden del Barça

El técnico Jesús Velasco no continuará en el Barça la próxima temporada según ha confirmado el club este mismo viernes. Tampoco seguirá defendiendo la camiseta azulgrana André Coelho que este verano, cuando finalice su contrato, pondrá rumbo a nuevos retos.

El club hizo oficial la despedida a través de un vídeo en el que tanto el técnico como el jugador se despidieron de los aficionados. "Todo llega en la vida y por mi situación he decidido cambiar de proyecto. Al final es mi carrera profersional y es una decisión que me ha costado mucho tomar", explicó Velasco. "Esta última temporada ha sido seguramente la más difícil de mi carrera a nivel profesional por la gran cantidad de lesiones que hemos tenido y aun así hemos estado peleando por todos los títulos y los que no hemos conseguido, se nos han escapado por poco. Aun nos queda la liga y esa sería la mejor despedida posible", finalizó el preparador azulgrana.

"Fui muy feliz aquí y he cumplido todos mis sueños y objetivos durante estos cuatro años. Estoy seguro que he dado todo de mi, en todos los entrenos y todos los partidos", comentó Coelho, dando también las gracias a los aficionados y en especial al grupo de animación 'Dracs' que "siempre me han acompañado".

Se unen así a la baja de otro de los puntales del equipo, el brasileño Ferrao, confirmada hace apenas unas semanas.

El equipo tiene como último reto de la temporada conquistar el título de liga. El Barça arranca el próximo viernes el play-off con la serie de cuartos contra el Manzanares, en un duelo que se disputa en el Palau (20.45 horas). El club anunció que después de ese partido se realizará un homenaje para despedir a Ferrao, Velasco y Coelho.