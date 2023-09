El 'Diablo', en el Barça con la ilusión de un niño

El ciezano debutó como azulgrana con una asistencia y promete "más" en dos semanas ante Valdepeñas “Con la llamada de Jordi Torras me volví a ilusionar y dejé mi zona de confort”, explica el pívot a SPORT

Renunciar a cuatro campañas de contrato con el Sandro Abate italiano y a casi la mitad del sueldo para fichar una con el Barça explica a la perfección la ambición de un Álex Yepes que vuelve a la Liga española tres años después. Tuvo que salir de ElPozo Murcia por la puerta de atrás después de anotar más de 200 goles y emprendió una aventura italiana en la que viene de anotar 25 goles en San Giuseppe Vesuviano (tercer mejor realizador de la Serie A).

El Sandro Abate lo renovó hasta 2027, pero el interés del Barça tras la grave lesión de Ferrao lo cambió todo. “Con la llamada de Jordi Torras me volví a ilusionar. Estoy ilusionado por devolver la confianza y seguiré trabajando para aportar como con la asistencia del 2-1 (ante Peñíscola). El grupo está por encima de todo, el objetivo es levantar todos los títulos posibles y yo intentaré dar mi mejor versión. Estoy muy feliz por volver a la liga española y por estar en el Barça”, explicó a SPORT.

Tras ver cómo se adelantaba su ‘estreno’ al llegar el transfer antes del duelo del pasado sábado, ‘El Diablo’ habla con orgullo de su fichaje. “Estar aquí es lo más bonito. No sabría expresar lo que sentí cuando firmé. Se habló mucho, pero hasta que no pasas las pruebas no lo tienes claro del todo. Insisto en que me he vuelto a ilusionar”, prosigue el pívot de 34 años que también brilla como ala.

“El Barça es el mejor club y como entidad estoy viendo desde dentro que lo tiene todo. Aquí lo importante es que gane el Barça, no Álex ni ningún otro jugador. Tenía tantas ganas de venir que en cuanto me llamó Torras no me lo pensé y dejé la zona de confort que tenía allí. El 95% de jugadores seguramente se habría quedado, pero a mí no me gusta estar en la zona de confort. Me gusta salir, demostrar y que la vida me de estos vaivenes que uno ya no espera. Vengo con la ilusión de un niño. Parece que tenga 18 años”, insiste el ciezano.

Álex asistió a Matheus contra el Peñíscola | FCB

Álex sonríe al ser preguntado por las broncas que recibió durante su década larga que visitó el Palau con ElPozo. “¡Durante 11 años! Voy a convertir en aplausos las pitadas que me he llevado aquí, muy merecidas por cierto (sonríe con picardía). Me vi mejor de lo que esperaba en mi primer partido en cuatro meses. El transfer llegó el viernes por la noche, estoy con triples sesiones desde que llegué y las piernas están cargadas. Me va a venir bien este parón para estar mejor contra el Valdepeñas en dos semanas”, manifestó el jugador azulgrana.

En el Barça vuelve a soñar con el Mundial de 2024, algo muy lógico. “Jugando en Italia era imposible ir a la selección. Lo he hecho bien allí estas tres temporadas, pero tampoco es el nivel de la liga española, hay que decirlo. Es un objetivo que me planteo, lo admito. Yo voy a trabajar como siempre en silencio y ahí está el seleccionador, que será el que decida”, concluyó.

Por cierto, que Álex Yepes tendrá una presión especial en su casa para levantar títulos. “Tengo la ilusión de que mis hijos estén orgullosos de mí, porque los dos son del Barça, así que no me queda otra que hacerlo lo mejor posible”, concluyó.