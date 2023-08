El 'diablo' Álex Yepes, un valor seguro para el Barça

El murciano dejará un contrato de dos años en el Sandro Abate italiano y cobrará mucho menos en Can Barça Jordi Torras ha convencido al club de la necesidad de fichar ante las lesiones de Ferrao y de Sergio Lozano

El Barça de fútbol sala se ha visto obligado a ir al mercado después de la grave lesión que sufrió el brasileño Ferrao y que se une a la de larga duración de Sergio Lozano que mantendrá ambos fuera de combate hasta 2022. Y eso pese a que la política de recortes que impera en el club ha complicado mucho la operación.

La realidad es que la nueva lesión en el tendón de Aquiles mantendrá al de Chapecó entre cinco y seis meses KO, mientras que al capitán no se le espera hasta febrero después del enésimo parón de selecciones aunque las sensaciones son excelentes. Si a ello se une que solo ha llegado el luso Erick y que se marcharon Carlos Ortiz (retirado) y Marcenio (Sporting Anderlecht), serían tres jugadores menos en un calendario aún más loco que de costumbre.

El director deportivo Jordi Torras y el técnico Jesús Velasco tienen muy clara la apuesta por la cantera como se ha demostrado con jugadores como Puigvert, Harrison, Touré, el meta Martí Antolín y un Nico Marrón que vuelve a sonreír tras sus problemas con las lesiones. No obstante, tres jugadores menos era demasiado y la baja de Ferrao dejaba un profundo agujero en la posición de pívot que obligaba a situar de punta de lanza en el juego 3-1 a un Pito que marca diferencias de verdad en el 4-0 con su magia y su juego combinativo.

Y entre tantas estrecheces y condicionantes económicos, Torras ha frotado su lámpara, ha tirado de contactos de su etapa como jugador en Italia y se ha sacado un nombre ilusionante y de plenas garantías da la chistera: el ciezano Àlex Yepes (34 años) en una información avanzada por el periodista Gustavo Muñana (Relevo) y que ha podido confirmar plenamente SPORT.

Tras marcar una época en ElPozo Murcia con Duda en el banquillo (2010-2020), 'El Diablo' salió por la puerta de atrás en plena etapa de Diego Giustozzi (poco o nada hizo o ganó el equipo en las siguientes temporadas) e inició una aventura italiana que lo llevó al Real San Giuseppe de la Seria A italiana, con el que anotó nueve tantos en un complicado curso 2020-21.

Álex es todo carácter y espíritu ganador | JOAN MONFORT

Ahí cambió de equipo y fichó por el Sandro Abate Avellino, con el que hizo 16 tantos en su primera campaña y 25 en la pasada para convertirse en el tercer máximo realizador de la competición. El internacional español tiene dos campañas más de contrato, pero la llamada de Torras lo ha ilusionado tanto que no tardó en dar el 'sí' pese a que no cobrará ni mucho menos lo que merece.

Por tanto, el Barça está a la espera de recibir la carta de libertad y su club en principio no pondrá problemas ante el firme deseo de Álex Yepes de regresar a España para jugar la Champions y, quién sabe, ganarse un puesto para el próximo Mundial. Por tanto, no podrá coincidir allí con el fichaje estrella Joselito (ex del Barça) pero sí se reencontrará en el Palau con Pito.

Campeón de Europa en 2016 con la 'Roja', el ciezano ha logrado también una Liga (2010), una Copa de España (2010), cuatro Supercopas (2010, 2012, 2014 y 2016) y dos Copas del Rey (2016 y 2017) con más de 200 goles en Primera División repartidos así: tres en los escasos partidos que jugó en la temporada 2009-10, cinco en la 2010-11, 33 en la 2011-12, 30 en la 2012-13, 22 en la siguiente, 23 en la 2014-15, 20 en la 2015-16, 21 en la 2016-17, 15 en la siguiente, 19 en la 2018-19 y 10 en la última en la que su compromiso con el club no encontró respuesta en los rectores. Pocos sienten tanto las camisetas que visten como Álex.

Álex Yepes sería un refuerzo de plenas garantías | VALENTÍ ENRICH

Ese rendimiento inmediato, esa capacidad para jugar de espaldas y de cara, ese carácter ganador y esas ganas que tiene de volver a ser importante en la Liga Española con la Champions ya a la vuelta de la esquina han motivado que el 'Diablo' esté a un paso de vestir de azulgrana, un club que ya tanteó su incorporación en el pasado y no en una sola ocasión. Con las estrecheces económicas que rigen en el club y en la sección, su fichaje sería prácticamente un 'milagro'. Toca esperar solo a ese mensaje del Sandro Abate con el cierre del mercado a ocho días vista.