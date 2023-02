Zico critica a Arturo Vidal: "Hay que tener respeto"

La leyenda brasileña reprobó las polémicas provocaciones del jugador chileno al Real Madrid Flamengo partía como favorito para disputar la final del Mundialito, pero cayó eliminado ante el Al Hilal

Zico, leyenda del fútbol brasileño, ha criticado duramente a Arturo Vidal a raíz de las polémicas declaraciones en las que provocaba al Real Madrid y que se volvieron en contra suya al perder en las semifinales del Mundial de Clubes.

"Real Madrid, te vamos a romper el culo". Esas fueron las polémicas provocaciones que lanzó Arturo Vidal cuando su equipo, el Flamengo, venció en la Final de la Copa Libertadores al Athletico Paranaense.

El desafío iba dirigido al equipo blanco con el que el jugador chileno ya había tenido sus encontronazos en anteriores ocasiones y al que prometía vencer en una hipotética y esperable final. Sin embargo, la sorpresiva derrota ante el Al Hilal en las semifinales del Mundial de Clubes se volvió en contra del jugador chileno, que vio frustrado su deseo de disputar la final contra el Real Madrid.

Las críticas no tardaron en llegar. Zico, mítico exjugador brasileño, fue uno de los que se posicionó en contra del chileno y reclamó 'respeto' hacia la entidad blanca. “Si la afición canta, vale, no veo ningún problema. Los aficionados son aficionados, eso es normal. Lo que los profesionales no pueden hacer es esto. Hay que ser respetuoso, sobre todo con un equipo como el Real Madrid”, apuntó Zico en una entrevista en S1 Live.

“Flamengo está al nivel que está hoy gracias a las dos ventas al Real Madrid (Vinicius y Reiner) que permitieron confeccionar una gran plantilla después. Entonces, por encima de todo eso, tenía que respetar al Real Madrid”, declaró.