La última liada de Mourinho con la Roma: ¡se le olvida el italiano!

Mourinho decidió hacer las declaraciones tras el partido en portugués para responder a la acusación de la Federación Italiana José Mourinho había afirmado en la previa del partido que el árbitro 'no estaba preparado emocionalmente' y criticó al Sassuolo, su rival

José Mourinho volvió a ser protagonista en Italia. El ex entrenador del Real Madrid fue objeto de polémica en la previa y en el post del partido ante el Sassuolo de la Serie A. 'Mou' se mostró especialmente crítico con el árbitro designado para el Sassuolo-Roma, Matteo Marcenaro, quien, según el técnico portugués, no tenía "la estabilidad emocional para trabajar a este nivel". La prensa italiana y la Federación rápidamente cargaron contra el portugués, que provocaron un expediente de la FIGC y la respuesta del presidente de la asociación italiana de los árbitros, que las definió inaceptables.

Al terminar el partido Mourinho quiso reivindicarse haciendo de las suyas. Cuando habló para las cámaras de DAZN, habló en portugués cuando lleva toda la temporada hablando italiano. "Hoy hablo en portugués porque mi italiano no está tan pulido para expresar ciertos conceptos, como el de la estabilidad emocional, que es una cualidad buena y necesaria para rendir al máximo nivel", puntualizó.

El origen de la polémica

Todo empezó en la previa. Mourinho dijo en rueda de prensa que no le gustaba que Matteo Marcenaro arbitrase el partido. “Me preocupa Marcenaro. Lo tuvimos tres veces como cuarto árbitro y la sensación es que no tenga estabilidad emocional para partidos de este nivel. Tampoco me deja tranquilo el VAR, Di Bello, fuimos a menudo desafortunados con él”, afirmó 'Mou'.

Por estas palabras, la Federación Italiana de Fútbol abrió un expediente a José Mourinho. Alessio Dionisi, técnico del Sassuolo, intentó zanjar la polémica: “Estoy acostumbrado a mi juego limpio y a la educación de mis chicos, que afortunadamente tenemos. Digo otra cosa: somos el equipo con menos faltas del campeonato, al revés del que teníamos delante. Ustedes comentan sus palabras, yo prefiero hablar del partido”.

La prensa italiana también cargó contra Mou. El periodista de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli se burló del técnico portugués el lunes. “Se olvidó de decir una palabra sobre el árbitro y el VAR”, argumentó el periodista. Bastaron unas pocas palabras: "Me equivoqué, todo el mundo fue excelente". Vamos José. ¿Cómo se dice eso en portugués?

Una de cal y otra de arena

El espéctaculo de Mou también tuvo lugar sobre el césped. La Roma logró remontar al Sassuolo y tras ese tanto, los hinchas 'giallorossi' empezaron a lanzar bengalas al campo y Mourinho se puso serio: Pidió calma a los 'tifosi' y consiguió que se calmaran.

De nuevo le tocó remar a la Roma, de nuevo por detrás en el marcador ante un rival complicado, pero los de Mou se llevaron el partido. Con un ejercicio de fe, de empuje y de trabajo coral, ayudado también por la superioridad numérica en la segunda parte, la Roma remontó al Sassuolo (1-2) con un gol de Dybala y otro en propia puerta provocado por Kristensen.

Mourinho, tras el partido, valoró el esfuerzo de su equipo "Ha sido una victoria trabajada, sufrida y merecida, porque incluso cuando estábamos en desventaja fuimos mejores. Me alegro por los jugadores", dijo tras el partido a los micrófonos de DAZN, en portugués.