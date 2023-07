La última incorporación del Al Nassr de Cristiano

Arabia Saudí se ha convertido en el protagonista del mercado de fichajes tentando a muchos futbolistas con sus multimillonarias ofertas La última incorporación del Al Nassr, equipo donde milita Cristiano Ronaldo, es la marca deportiva Nike que será su nuevo patrocinador para la temporada 23/24

Arabia Saudí se ha convertido en el protagonista del mercado de fichajes. Las multimillonarias ofertas están tentando a muchos futbolistas a iniciar una nueva aventura futbolística en la Liga Profesional Saudí.

No obstante, no tan solo se están intentado hacerse con los servicios de los mejores jugadores, sino que incluso quiere reforzar su competición con árbitros de primer nivel.

La última incorporación del Al Nassr, equipo donde milita Cristiano Ronaldo, es la marca deportiva Nike. El club saudí ha anunciado que la marca norteamericana será su nuevo patrocinador para la temporada 23/24. El conjunto de la ciudad de Riad vestía hasta ahora con la marca Dunes, pero a partir del próximo curso sus camisetas serán Nike.

We are delighted to announce Nike, as our official kit supplier for the 2023-24 season ✔️



This deal will be activated starting from AlNassr Japan Tour at the end of July 💛 pic.twitter.com/uDMxfCONxf