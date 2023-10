La tragedia del Bélgica-Suecia desde dentro: "Hasta el minuto 15-20 de partido no nos dimos cuenta de lo que había ocurrido"

Daniel Moreno, un joven de Santa Coloma, vivió los sucesos desde el mismo estadio y pasó con el tranvía por el lugar de los hechos Estuvieron retenidos casi tres horas dentro del estadio por cuestiones de seguridad

El fútbol pasa a un segundo plano con sucesos como los que tuvieron lugar en la jornada del lunes. Bélgica y Suecia se veían las caras en el Estadio Rey Balduino de Bruselas para disputar el partido clasificatorio de la Eurocopa 2024. Con aparente normalidad Daniel Moreno asistió al estadio para disfrutar del encuentro sin saber lo que había ocurrido unas calles antes. Más tarde se daría cuenta de que el recorrido que hizo con el tranvía había pasado por el lugar en el que se cometió el atentado.

La cita para disfrutar de dos grandes selecciones desembocó en una tragedia inesperada que conmocionó a todo el mundo. Instantes previos a que rodara el balón tuvo lugar un atentado que acabó con la vida de dos aficionados suecos, asesinados por un miembro de Estado Islámico. El individuo fue abatido por la policía la mañana del martes en el barrio de Schaarbeek cuando iba a ser detenido y, por ahora, el país ha elevado la alerta terrorista al nivel 4.

Daniel Moreno, un estudiante de periodismo de la UAB, de Erasmus en Gante, vivió todo desde el mismo estadio y aporta su testimonio. "No fue hasta el minuto 15-20 de partido que nos enteramos de todo lo que había sucedido a través del móvil. Estábamos desconcertados, sin saber del todo lo que había pasado". Más tarde se dieron cuenta de que "habíamos pasado por ahí con el tranvía de camino al estadio".

Moreno añade que se notaba mucho nerviosismo en las gradas, una vez se empezó a difundir la noticia: "Nos asustamos mucho al principio. La gente estaba pendiente del móvil y no disfrutamos del partido con la incertidumbre de lo que pasaría también después. La afición belga fue muy responsable y empática con cánticos para mostrar su solidaridad con los aficionados suecos".

Desde las 21:30, que acabó la primera parte, hasta pasadas las doce estuvieron retenidos dentro del estadio por cuestiones de seguridad. El partido en la segunda parte ya no se reanudaría, tal y como explicaba conmocionado Victor Lindelöf, capitán de la selección sueca: "Hubo mucha solidaridad en el vestuario belga. Hablé con mis compañeros y con los belgas. Emocionalmente era imposible jugar. Es terrible que te maten por la calle"

