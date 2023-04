Otro título más para Luis Suárez

El conjunto de Porto Alegre se proclamó como campeón del torneo regional por sexta vez consecutiva gracias a un gol de Luis Suárez Gremio suma 42 títulos en el Campeonato Gaúcho, tres menos que su histórico rival Internacional de Porto Alegre

El delantero uruguayo Luis Suárez anotó este sábado, de penalti, el único gol en la victoria del Gremio por 1-0 sobre Caxias en la final del Campeonato Gaúcho, el torneo regional del estado de Río Grande do Sul.

El goleador uruguayo convirtió en el minuto 64 después de haber sufrido un agarrón dentro del área y el árbitro sancionar un penalti, que con potencia fue cobrado por Suárez, quien al final del partido salió aclamado por los hinchas del Tricolor Gaúcho.

Grêmio 1x0 Caxias (ida 1x1)



⚽️ Luis Suarez



🏆 Final do Gauchão



pic.twitter.com/FWYcbN6MsV — Diário de Gols, infos e Stats (@DiarioGols) 8 de abril de 2023

Suárez, en el tiempo de descuento, protagonizó un contragolpe en el que el centrocampista Lucas Silva, tras un perfecto pase del uruguayo, marcó el que sería el segundo gol, pero el VAR lo anuló por una falta cometida por el jugador del Gremio.

Con el triunfo de este sábado y después del empate 1-1 en el partido de ida disputado en la ciudad de Caxias do Sul, el conjunto de Porto Alegre se proclamó como campeón del torneo regional por sexta vez consecutiva.

El exjugador del Atlético de Madrid, Barcelona, Liverpool y Ajax ya había cobrado tres penaltis en el torneo, fallando dos y anotando solo uno en la definición desde los doce pasos en la semifinal frente al Ypiranga.

No obstante, Suárez, la principal contratación del club dirigido por Renato Portaluppi 'Renato Gaúcho', terminó como el máximo artillero del equipo y del torneo con once goles en quince partidos.

En la titular del Gremio también alinearon este sábado el paraguayo Mathias Villasanti, el también uruguayo Felipe Carballo y los argentinos Walter Kannemann y Franco Cristaldo.

Con la conquista de este sábado, Gremio suma 42 títulos en el Campeonato Gaúcho, tres menos que su histórico rival Internacional de Porto Alegre, que este año fue eliminado en la semifinal justamente por Caxias.

Las declaraciones del exazulgrana

"He tenido la suerte de ganar muchas cosas en mi carrera. Ahora tengo 36 años y no dejo de querer ganar. Ese es mi deseo y trato de compartirlo con mis compañeros", declaró el atacante del Gremio, que añadió que "por mucho que ganes mucho, necesitas tener ambición. Esa es la mentalidad con la que llegué para jugar en Gremio, que regresa a la Série A. Tuvo un año difícil el año pasado y creo que, para ganar confianza, esto viene muy bien". Un hambre de ganar títulos que no ha perdido el pistolero, que declaró el Torneo Gaúcho como "una obligación" de ganar.