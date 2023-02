Suárez, un ejemplo para sus compañeros

El impacto del jugador uruguayo va más allá de lo futbolístico, siendo un gran ejemplo para rivales y compañeros Su entrenador en el Gremio, Renato Portaluppi, ensalza su trabajo y su esfuerzo

El impacto de Luis Suárez desde que aterrizó en el futbol brasileño va más allá de los aspectos meramente futbolísticos. El jugador uruguayo se ha erigido como un gran profesional y un ejemplo, tanto para compañeros como rivales.

El entrenador del equipo brasileño, Renato Portaluppi, ha elogiado la actitud de Suárez, valorando el esfuerzo y la entrega del internacional con Uruguay.

“Es una bofetada a quien no le gusta correr y se acomoda en el campo. El tipo tiene 36 años, lo ha ganado todo en la vida y da ese empujón al final del partido. Es un ganador y tiene eso en su cabeza. Es un ejemplo no solo para nuestros jugadores, sino para todo Brasil. ¿Cómo no voy a exigir más a los jóvenes?”, declaró el técnico Portulappi tras la victoria de Gremio ante Aimoré por 3 a 0.

En el terreno de juego, Luis Suárez sigue haciendo lo que mejor se le da, perforar la portería contraria. El jugador 'charrúa' lleva ya 7 goles y es el máximo goleador del Campeonato Brasileño.

El próximo encuentro del Gremio se disputará el jueves 9 de febrero ante el Juventude, queriendo alargar su 'estatus' de invicto de la competición donde hasta ahora suma 5 victorias en 5 partidos.