¡Susto del nuevo fichaje del City! "No podía respirar"

El Manchester City se adelantó a varios de los clubes más poderosos de Europa y cerró el fichaje de la nueva 'joya' argentina, Claudio Echeverri.

El centrocampista explotó en el Mundial Sub-17 con Argentina, donde consiguió anotar cinco goles en siete partidos disputados. En su país, Echeverri ha demostrado su gran capacidad como centrocampista ofensivo, destacando por su gran capacidad anotadora así como un talento fuera de toda duda.

Ahora, el futbolista albiceleste participó en el triunfo de Argentina ante Chile para certificar su presencia para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante el encuentro, Echeverri sufrió un golpe que por suerte se quedó en un gran susto: "Me asusté mucho. Me agarró un dolor en el pecho muy fuerte y no podía respirar bien. Me tiré y, gracias a Dios, se me pasó".

"Después de recuperarme continué jugando bien. Igualmente, voy a hablar con los médicos para ver por qué fue. Nunca me había pasado algo así y sentí mucho miedo", añadió el futuro jugador del City.