Siguen los líos en el Porto antes de viajar a Barcelona

André Villas Boas, postulado como futurible a las elecciones del club portugués, ha denunciado nuevos actos de "vandalismo y violencia" contra él y su entorno El portugués luchará por la presidencia del Porto en las elecciones del próximo año

"Hoy, hacia las 00h48 (locales y GMT), mi domicilio fue objeto de actos de violencia y vandalismo", sobre todo con "petardos", de forma que se llamó a la policía para que interviniese, escribió este miércoles André Villas-Boas en su cuenta de Instagram.

El ex técnico de Porto, Chelsea o Zenit entre otros, anunció hace apenas unos días la confirmación de su candidatura para la presidencia del club portugués del año que viene. "Nunca había pensado realmente en el tema y, en 2015, recibí un mensaje de un empleado que me escribió: 'Sé que algún día serás presidente del Oporto'. Lo que sentí con este mensaje... Tocó profundamente mi sentido del destino", afirmaba Villas-Boas.

No será tarea fácil desbancar a Pinto da Costa porque "no solo es presidente, sino que es la máxima figura de la región". Parte de sus posibilidades pasarán por si debe competir ante el hombre, en caso de que vuelva a presentarse para ser reelegido, que lleva más de 40 años al frente de la dirección del club y que es el elegido de la afición de los 'Dragones', entre ellos los grupos más radicales.

Porto's ultras leader posted a picture with Porto's president and said "To dethrone the king you'll have to go through us". 🇵🇹



Yesterday morning, Porto Presidential candidate André Villas-Boas's house was vandalized, the security guard was beaten, and his car was stolen. 😳 pic.twitter.com/8UwrDokalP