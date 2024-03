Sérgio Conceiçao, denunciado por agredir a un árbitro y a un alcalde en un torneo de niños

Sérgio Conceiçao, actual entrenador del Oporto y campeón de la Champions League, entre otros títulos, ha estado involucrado en un altercado de órden público en Cartaya durante la celebración de la final de la Gañafote Cup, un torneo de fútbol base.

El técnico luso se enfrentó incluso al alcalde, Manuel Barroso, provocando un tumulto que obligó a intervenir a la Policía Local y la Guardia Civil. "Hay dos personas del Oporto que están insultando al árbitro y tratando de saltarse al campo. Cuando el colegiado pitó el final, salí corriendo a proteger al árbitro.

En ese momento, una de esas personas le dio un guantazo en la cara al colegiado. Me metí por medio actuando de escudo y les recrimine su comportamiento", explicó el propio alcade a Antena Huelva Radio sobre lo que pasó.

"Entonces, ellos, con una actitud chulesca, me responden que no sé con quien estoy hablando. Yo me identifico como el alcalde de Cartaya y les recrimino lo que han hecho. En respuesta, empiezan a faltarme al respeto, me insultan, me empujan, me arañan el cuello y me amenazan de muerte. Al altercado se sumaron varios integrantes más del Oporto, así como aficionados del Oporto y del Sporting de Lisboa, lo que motivó la intervención de la Policía y la Guardia Civil", detalló.

"Después, me enteré que era el entrenador del primer equipo del Oporto, lo que es más lamentable todavía. Me he llevado una gran decepción, porque por culpa de este señor se ha dado una imagen penosa a los más pequeños, alguno de los cuales salió llorando de las instalaciones deportivas", finalizó Barroso, que ha presentado una denuncia como alcalde por atentado a la autoridad y está estudiando denunciar a Sérgio Conceição a través de la Ley del Deporte.