Samuel Eto'o, denunciado por su hija al no pagarle la manutención

La hija de Samuel Eto'o, Annie, ha denunciado al ex del Barça por "incumplimiento de las obligaciones de apoyo familiar". La denuncia se remonta al pasado 13 de octubre y fue presentada por el abogado Daniele Vianello en las oficinas de la fiscalía de Milán. Annie, hija natural de 22 años de Eto'o es fruto de una relación extramatrimonial con una italiana de origen sardo y reconocida desde 2004 por un tribunal de Palma de Mallorca (España) como hija biológica del exjugador. El diario italiano 'La Gazzetta dello Sport' publica que Annie lo ha denunciado tras fracasar su "último intento desesperado" de "contactar con el padre" y constatar que "optó una vez más por permanecer ausente".

"Por mí como si se mueren la madre y la niña, dejadme en paz"

La demandante señala que Eto'o "sigue sin estar disponible para cumplir con sus obligaciones morales, incluso antes que con sus obligaciones legales".

El exjugador de Real Madrid, F.C. Barcelona, Mallorca y Espanyol y actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, ya tuvo problemas con otra hija "Erika" dejando señales de su despreocupación: "por mí como si se mueren la madre y la niña, dejadme en paz”, dijo.

En la denuncia de Annie, sin embargo, se sostiene que "no es económicamente independiente, estudia fuera de casa y cuenta con el apoyo de su madre, que a duras penas consigue garantizarle una vida digna. Sufre una situación psicológica frágil, al carecer de una figura paterna, así como su condición de dificultad económica... El grito de dolor de la hija no surtió efecto".

En el documento, el abogado recuerda el proceso penal y civil del que se desprende que el Eto'o, pese a la sentencia (confirmada en apelación en 2015) con la que se vio obligado a pagar 10.000 euros por la manutención de Annie, "siempre eludiría sus obligaciones como padre".

Samuel Eto'o y su historial de demandas de paternidad

Además, en 2018 la madre de otro de sus hijos, María Ángeles Pineda, le reclamó el pago de 16.400 euros de pensión alimenticia que el jugador que adeudaba, y la Justicia española condenó a Samuel Eto'o a pagar la pensión alimenticia a otra hija (Erika do Rosario Nieves), que fue reconocida como su hija natural en 2022.

“Me indigna que a alguien que se vende a sí mismo como un benefactor de los niños, tiene su propia fundación… le importaba un rábano la vida de su propia hija”, explicaba Adileusa.

”Cuando tenían que intervenirla del riñón, los médicos necesitaban conocer el historial médico de los padres, para saber si hay antecedentes. Tenía tres años y medio. Me puse en contacto con un amigo común y me respondió que prefería no insistir. “Mira, Dee Dee, ya se lo he dicho y la última vez me respondió ‘por mí como si se mueren la madre y la niña, dejadme en paz””, añade.