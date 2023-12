Mourinho sobre se pronuncia sobre las ventas de Salah y De Bruyne: "No quisieron..."

José Mourinho no solo sorprendió a todo el mundo con las declaraciones a The Obi One Podcast donde afirmaba que fue acusado de "intimidación y bullying" durante su etapa en el Manchester United, sino que también lo ha hecho contando su etapa en el Chelsea. Allí coincidió con Mohamed Salah, que lo compró el propio Mou, y con Kevin De Bruyne, a los que tuvo de jóvenes en el Chelsea y que, sin embargo, separaron sus caminos demasiado pronto: “Para ser honesto, se fueron porque querían irse. Se fueron porque no querían esperar".

Mou fue quien fichó a Salah

Mourinho fue el hombre que puso el nombre de "Salah" encima de la mesa de las oficinas de Stamford Bridge. En enero de 2014, durante la segunda etapa de Mourinho, el egipcio llegó a las filas del conjunto 'blue', hasta que se marchó cedido a la Fiorentina. "Llegó al Chelsea, procedente del Basilea, como un niño solitario, un niño ingenuo, completamente fuera de contexto y físicamente frágil".

En el Chelsea, el egipcio coincidió con De Bruyne, pero, sin embargo, separaron sus caminos demasiado pronto: “Para ser honesto, se fueron porque querían irse. Se fueron porque no querían esperar. La historia demuestra que su opción fue buena porque tuvieron las carreras que tienen y alcanzaron un alto nivel, pero a veces los jóvenes toman decisiones así porque no pueden esperar, o no tienen la paciencia para estar tranquilos y esperar. A veces su carrera va en la dirección equivocada”.

Salah fue vendido en 2016 al Roma a cambio de 15 millones de euros, aunque como bien ha recordado Mourinho en alguna ocasión, no fue él quien decidió su venta (algo de lo que se le ha acusado) ya que en ese momento ni siquiera estaba en el Chelsea, que le había despedido en diciembre de 2015.

El técnico portugués continuó su discurso en defensa de la venta de Salah: “Cuando la gente dice que dejé ir a Salah, digo exactamente lo contrario. Compré a Salah. Fui yo quien dijo que compraran a ese tipo. Se iba del Basilea al Liverpool y yo peleé, hice una guerra para que viniera al Chelsea. Luego viene la parte en la que, para ser jugador del Chelsea, tienes que rendir o esperar. No quería esperar, quería irse cedido. Y luego el Chelsea, en cierto momento, decidió vender. Cuando estás en el Chelsea y quieres irte, vete y viene otro. Eran simplemente jóvenes (Salah y De Bruyne) que no podían esperar y sus carreras decían que tenían razón, pero no fue culpa mía. Probablemente otros muchachos podrán decir que los eché, pero ellos no”.

Palos para Tottenham y United

El portugués también habló de su paso por los 'Spurs'. La eliminación en Europa League y su séptimo puesto en Premier acabaron con la continuidad del portugués. Aún así, logró alcanzar la final de la Carabao Cup antes de ser despedido.

“Lo más ridículo fue que un club que tenía una sala de trofeos vacía me despidiera dos días antes de una final. Eso fue... ¡vamos! El Tottenham nunca ha ganado en 50 años. No recuerdo cuándo fue la última vez. Estaba a dos días de una final y no pude ni llegar a la final. Tenía un plan pero a veces no funciona. La realidad es que cada vez que fui a Wembley con el Chelsea gané. Y fui allí con el Man United tres veces y gané dos veces”.

"Saben que lo di todo en el United"

Tras su etapa en el Chelsea donde ganó tres Premier League, se marchó a Manchester. “Tienen un director ejecutivo que es una persona increíble, que me encantaría haber tenido durante mi estancia allí, que es Richard Arnold, y probablemente ahora se vaya”, dijo Mourinho. “Lo tuve como director comercial, no como director general, y me encantaría haberlo tenido a mi lado en mi etapa allí, pero el club no es fácil. No me arrepiento porque lo di todo. Los aficionados del Man United saben que lo di todo, saben cuánto amo al club”, continuó.

Pero lanzó algún palo a jugadores y staff que, a día de hoy siguen en activo en los 'red devils'. “Todavía hay gente en el United, y cuando digo gente me refiero a algunos jugadores, pero también a otras personas que no son jugadores, que todavía están ahí y cuando le dije al club tras dos meses que con esta gente nunca ganarían... ¡Y todavía están allí!”.

Mourinho entrena en la actualidad a la Roma, aunque su continuidad es ahora mismo un asunto de estado mientras los propietarios guardan silencio y reflexionan; el técnico, pide una respuesta para febrero.