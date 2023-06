Polémica en Alemania: ¿Desafía Ter Stegen a Neuer?

La posición de portero en la selección alemana ha sido un tema delicado durante mucho tiempo Los medios de comunicación alemanes analizan todos los detalles, ya sean objeto de debate o no

La posición de portero en la selección alemana ha sido un tema delicado durante mucho tiempo, entre Ter Stegen y Manuel Neuer. A medida que el país se acerca a la Eurocopa y con su entrenador Hansi Flick en el punto de mira debido a los malos resultados, los medios de comunicación alemanes analizan todos los detalles, ya sean objeto de debate o no.

Lo último que ha llamado la atención no son tanto las antiguas diferencias entre los protagonistas en el pasado, sino la extraña interpretación que se hace de lo que parece ser una simple anécdota. Bajo el titular 'Provokation gegen Neuer' ('Provocación a Neuer'), Bild destaca el hecho de que el portero azulgrana, Marc André ter Stegen, haya jugado los dos partidos internacionales recientes, contra Polonia y Colombia, luciendo claramente el número 1 en su indumentaria. Ver para creer.

Proud to represent Germany. 🇩🇪 Definitely not the results we wanted.

Now it’s about charging batteries for next season. 🔋🦾 pic.twitter.com/zkwZwDk59G