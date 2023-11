Piden 1.000 millones de dólares a Cristiano Ronaldo por asociarse con Binance

Cristiano Ronaldo se enfrenta a una demanda colectiva en Estados Unidos por su promoción de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo Los demandantes afirman que su respaldo los llevó a realizar inversiones que generaron pérdidas

Cristiano Ronaldo se ha metido en un lío tras su asociación con Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. El jugador del Al-Nassr Football Club es acusado de promocionar su colección de NFT junto a la empresa de intercambios de criptos. Los demandantes afirman que su respaldo los llevó a realizar inversiones que generaron pérdidas, de tal forma que piden daños y perjuicios por "una suma superior" a mil millones de dólares (790 millones de libras esterlinas).

En un vídeo en las redes sociales anunciando la asociación, Ronaldo dijo a los posibles inversores "vamos a cambiar el juego NFT y llevar el fútbol al siguiente nivel".

Cooking something up with @binance https://t.co/FMAP5GAdxE