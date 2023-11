Riquelme se rinde a Messi: "Usa las medias como las tiene que usar, juega mejor que todos... Es un ejemplo”.

El candidato a presidente de Boca se deshizo en elogios a Messi y explicó que lo usa de referencia entre los niños Riquelme se acordó también de Maradona y deseó suerte a Gallardo

En pleno clima electoral de Boca Júniors, Juan Román Riquelme, candidato a la presidencia, fue protagonista en una extensa entrevista durante la madrugada en el canal "El Loco y el Cuerdo". Sin embargo, el candidato a las elecciones se acordó de las épocas doradas, la final contra el Real Madrid en Tokio, su paso por Villarreal y algunos nombres propios, entre los que destacaron Lionel Messi, Diego Maradona y también Marcelo Gallardo. “El mejor jugador del mundo hace todo lo normal. No se pinta la cabeza, usa las medias como las tiene que usar. Juega mejor que todos. No carga a nadie. Es un ejemplo. Así se juega al fútbol. Y lo principal que tiene que tener un futbolista es respetar al contrario”, argumentó sobre Leo.

"Messi es un ejemplo"

En la entrevista, Juan Ramón Riquelme aprovechó para deshacerse en elogios a Leo Messi. "Antes yo era el loco, el raro, el serio, el que estaba todo el día enojado. Están todos mis compañeros trabajando en el club. ¿Qué hacen todos si soy tan malo? ¿Qué hace Messi en mi despedida si soy tan malo?", afirmó el 'loco Román'.

Román, de hecho, puede presumir de un privilegio: haber jugado con Diego y Leo. Esto dijo de Messi: "Es una cosa única. Al comienzo era más rápido que la pelota. A medida que pasó el tiempo se fue superando. No va a volver a existir otro jugador igual. Le gusta mucho jugar a la pelota, competir. Tenemos la suerte que eligió jugar para nuestro país”, afirmó el tres veces campeón de la Libertadores.

"¿Por dónde usa las medias Messi? Por acá"

Enmedio de unos días movidos por las elecciones, con Román Riquelme aspirando a ser presidente, usó el 'astro argentino' como referencia a los niños de 'Boca Predio': “El mejor jugador del mundo hace todo lo normal: no se pinta la cabeza, usa las medias como las tiene que usar, juega mejor que todos, no carga a nadie. Es un ejemplo”.

“Hoy estuve paseando por el club. A la tarde entrenan los más chiquitos y juegan bien los locos. Yo ando caminando y miro cómo juegan. Estaban haciendo un juego y había tres chiquitos con las medias arriba de las rodillas. Así que le pedí al profe que me hiciera el favor de parar cinco segundos. Me dijo que sí. Entonces a los tres chiquitos les pregunté el nombre y les digo ‘¿quién es el mejor jugador del mundo para ustedes?'”.

A ello añadió: “Los tres me dijeron Messi. Muy bien, es verdad. Messi. ¿Por dónde usa las medias Messi? 'Por acá’ (marcándose por debajo de las rodillas), me dicen. ¿Y entonces por qué no nos ponemos las medias como se las pone Messi?. Las medias hasta arriba de las rodillas las usan los arqueros, porque se tienen que tirar, se lastiman la rodilla. Pero si Messi que es el mejor del mundo las tiene por acá (marcándose abajo de las rodillas), por favor se las ponen por ahí. Así que le agradecí al profe y le dije ‘la semana que viene vuelvo por acá y si los tres chiquitos tienen las medias por acá arriba ya la culpa es suya", bromeó.

Riquelme pone a Messi como ejemplo | EFE

El recuerdo de Diego

También habló de Diego, a quien siempre respetó más allá de su relación agridulce con él: "Yo no era amigo de él, pero fue lo más grande que he visto en una cancha. Todos queríamos ser como él".

Continúa: "... Y fue la persona con más poder, porque eso es tener poder, que la gente te ame, y la gente a él lo ama, le dio mucha felicidad”, afirmó.

Le deseó suerte a Gallardo

Por último, el argentino se refirió a Marcelo Gallardo y le deseó lo mejor en su nueva etapa como entrenador en Arabia: “Aprecio mucho a Gallardo y ojalá le vaya bien, pero no lo tuve de técnico. Para su club es gigante, como nos pasa a nosotros con (Carlos) Bianchi, con (Toto) Lorenzo”.

Además del ejemplo claro ante los chicos de inferiores y de su habitual listado de elogios para con Leo Messi, Juan Román Riquelme habló de las elecciones, donde se disputa el puesto con Macri.