Osimhen alimenta los rumores sobre su salida: "Tengo dos camisetas de la Premier"

El delantero nigeriano admitió que fue difícil rechazar la oferta del Al-Hilal Aunque se ha mostrado muy comprometido con el Nápoles, el ariete podría poner rumbo hacia la Premier League el próximo verano

Victor Osimhen se ganó el reconocimiento del mundo del futbol durante la temporada pasada. El delantero nigeriano estuvo vinculado con el Real Madrid y el fútbol saudí gracias a su espectacular campaña goleadora, aunque finalmente decidió quedarse en Nápoles. Ahora, en medio de los rumores sobre una posible salida de Victor Osimhen hacia la Premier League, el delantero nigeriano ha admitido que posee una camiseta del Manchester United y otra del Chelsea.

“No tengo un equipo favorito de la Premier League, pero tengo dos camisetas: Chelsea y Manchester United. Muchos amigos míos son fanáticos del Chelsea, pocos son fanáticos del Man United”, aseguró Osimhen en el podcast 'The Obi One'.

El delantero nigeriano ha estado en el radar de muchos clubes grandes europeos. Los 31 goles y 5 asistencias que firmó en los 39 partidos que disputó el año pasado no pasaron desapercibidos y se ha convertido en uno de los delanteros más deseados por todos los clubes.

Osimhen también dejó patente su admiración por la Premier League en medio de los rumores sobre su posible salida hacia Inglaterra: "La Premier League es la liga más apreciada por todos los jugadores africanos; es una liga enorme".

Varios equipos de la Premier buscaban un delantero centro en el pasado verano. El Manchester United acabó fichando a Rasmus Hojlund, mientras que el Chelsea podría regresar al mercado de fichajes en busca de un ariete que resuelva las dificultades ofensivas de los blues.

La oferta irrechazable del Al-Hilal

Sin embargo, fue el fútbol saudí quien apostó fuerte por él. El nigeriano tuvo que sopesar una oferta gigantesca de Al-Hilal en el verano que hizo replantearse su futuro. Oshimen finalmente decidió rechazar la oferta del club saudí, aunque reconoció que fue difícil rechazar esas cifras: “Lo que se dijo es verdad. Tengo que ser honesto, nunca pensé en irme el verano pasado porque el Napoli quería retenerme, pero cuando llegó la oferta de Arabia Saudita, una oferta enorme, fue difícil rechazarla"

El delantero del Nápoles recalcó que el Al-Hilal insistió mucho por él: "Fue una locura... Cuanto más decía que no, más aumentaban la oferta económica. Habría cambiado mi vida, nunca se dieron por vencidos. Pero dije, no chicos, me quedo".

El Nápoles, dispuesto a dejarlo salir por una buena cifra

Oshimen y el Nápoles estuvieron involucrados en una disputa a principios de esta temporada después de que publicaron un video en TikTok que parecía burlarse del delantero mientras ejecutaba un penalti. Sin embargo, ambas partes solucionaron esa situación y el delantero nigeriano subrayó su compromiso con el conjunto napolitano. Aun así, el interés por Oshimen sigue siendo muy fuerte entre los grandes clubes de Europa y el Nápoles estaría dispuesto a desprenderse de él en caso de que llegara una oferta económica irrechazable.

Según 'Transfermarket', el delantero nigeriano está valorado en 120 millones de euros. Es el sexto futbolista del mundo con mayor valor en términos económicos, solo Haaland, Mbappé, Bellingham, Vinicius y Saka le superan. Es por eso que, a priori, solo los clubes de la Premier League y el fútbol saudí podrían hacer frente a su fichaje.