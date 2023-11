El 'Cholo' sobre Joao Félix: "Cuando no entiendes la idiosincrasia donde estás..."

El técnico repasó la etapa del portugués como rojiblanco, con más sombras que luces "No pudo dar todo lo que habría querido, no creo que fuera un tema de juego", expresó el entrenador

Joao Félix ha iniciado una nueva etapa en su carrera profesional. Un cambio que solicitaba a gritos para recuperar su sonrisa futbolística. Todas las partes sabían que no podía seguir en el Atlético de Madrid y la cesión al FC Barcelona fue la mejor decisión.

Anoche, en una entrevista concedida a 'El Larguero' de la 'SER', el 'Cholo' Simeone repasó la etapa de Joao Félix en el conjunto colchonero. Preguntado por la posible falta de actitud del luso, el técnico argentino fue claro.

"Cuando no entiendes la idiosincrasia donde estás, es muy difícil de convivir. Es injusto, no pudo dar todo lo que habría querido, no creo que fuera un tema de juego. No pudo. Dio lo que pudo dar. Hoy lo vemos bien, con una intención más reactiva a la pérdida de la pelota, más activo en ataque, siempre fue talentoso, le cuesta correr metros para atrás. Todo lo que le pase buen a Joao estaremos contentos en el Atlético porque será mejor para el club", expresó el técnico colchonero.

La cesión de Joao Félix en el FC Barcelona está estipulada hasta el 30 de junio de 2024. En una entrevista concedida a SPORT, Deco comentó que si la decisión se tuviese que tomar hoy mismo, el club blaugrana trabajaría para lograr la incorporación del delantero.

No obstante, hasta dentro de unos meses no se empezará a estudiar cuál es el futuro del jugador. Hay muchas variables en juego, con la delicada situación económica como contexto sobrevolando las oficinas del club catalán.