¡Neymar, KO toda la temporada!

Se confirmaron los peores presagios para Neymar tras caer lesionado en el partido ante Uruguay de esta pasada madrugada. El brasileño sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla izquierda, según ha confirmado el Al Hilal.

Neymar deberá pasar por quirófano, lo que le mantendrá fuera de los terrenos de juego entre seis y ocho meses aproximadamente, despidiéndose de la temporada.

La Copa América del próximo verano será su gran objetivo, aunque los plazos a simple vista son poco esperanzadores tanto para el jugador como para la 'canarinha'.

El futbolista brasileño se retiró en camilla después de caer tras un choque con De La Cruz en los últimos minutos de la primera mitad. El 10 de la Canarinha se echó la mano rápidamente a la parte interna de la rodilla y los peores presagios se confirmaron cuando Diniz llamó inmediatamente a Richarlison.

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..



Return Stronger @neymarjr 💙#AlHilal pic.twitter.com/5I3u7F7wQm