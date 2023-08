Mourinho afirma haber rechazado dos ofertas de Arabia Saudí

El entrenador portugués se sincera sobre varios temas en una entrevista en el 'Corriere dello Sport' “Recibí ofertas de Al-Hilal y Al-Ahli. Llamé a la Roma antes de encontrarme con ellos, diciendo que no iba a aceptar"

El técnico portugués Jose Mourinho, ha dado una larga entrevista al medio italiano el 'Corriere dello Sport' donde ha hecho un repaso a diversos temas sobre su larga carrera en los banquillos. El entrenador de la Roma va a empezar su tercera temporada en la Serie A. En la anterior campaña, el equipo llego a la final de la Europa League y en la Serie A terminó en sexta posición, lo que le va a permitir empezar también esta temporada, en la segunda máxima competición europea.

Para el técnico de Setúbal, ahora mismo el dinero no es lo prioritario. Además, el entrenador ha recibido unas indemnizaciones indecentes en los últimos años y no parece que le preocupe demasiado las ofertas multimillonarias. “Recibí ofertas de Al-Hilal y Al-Ahli. Llamé a la Roma antes de encontrarme con ellos, diciendo que no iba a aceptar. Por un lado me sentía prisionero de la promesa que le hice a los jugadores en Budapest y a los hinchas tras el Spezia, pero no rechacé solo por eso. No es un ‘no’ definitivo. En el pasado, rechacé la propuesta más increíble jamás recibida por un entrenador, cuando China me ofreció su banquillo y el de un club donde habrían jugado todos los de la selección. Una propuesta económica indecente, fuera del mundo”. En 2019, unes meses después de ser destituido del Manchester United recicibió una oferta de 31 millones de euros netos por temporada de el Guangzhou Evergrande.

Sobre su 'amor' por la Roma se sincera y admite que cuando firmó era para un proyecto a largo plazo, como se está viendo ahora. “Los Friedkin me dijeron: ‘Eres la persona apta para ayudarnos a hacer la Roma un club más grande’. Eso me impactó y me gustó la idea de un proyecto de tres años, con un crecimiento progresivo, algo que nunca había vivido. Cuando trabajas en clubes como Madrid, United, Chelsea, si lanzas a un joven en un curso ya hiciste lo máximo. El objetivo es ganar, y hacerlo enseguida. En la Roma sabía lo que me esperaba...”.

Sobre la última polémica de Mourinho con la foto con el 'delantero imaginario', que fue una medida de presión para el club de 'La Loba' para que le fichen un '9', el portugués le quita hierro al asunto. “En las últimas semanas vi a entrenadores nerviosos, algunos que amenazan con irse porque no están contento con el mercado, otros que se van por la misma razón. Yo he bromeado con los tifosi, no estamos fichando, pero no quería provocar. No está todo bien, pero me divierto también en las dificultades. No me deprimo, y tampoco cuento gilipolleces”. Ahora mismo, la Roma se encuentra negociando con el Santos por el fichaje del delantero prometedor Marcos Leonardo.

Pese a que parece que si le van a reforzar la posición, 'Mou' cree que van tarde al mercado. “Si la semana que viene llegara Mbappé, también lo haría con retraso. Tras 28 días de trabajo, 31 entrenamientos y seis partidos, no tener a un delantero es un problema. A ningún entrenador le gustaría esta situación. Es imposible decir que esté contento, pero es un gran error decir que voy a la guerra con el director deportivo Pinto o con el club. Siempre tuve una relación espectacular con las directivas, me fui de los clubes cuando sentí que era el momento. Menos en el Tottenham, donde me echaron a dos días de una final, una locura”.