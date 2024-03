El 'monstruo' de Inglaterra que puede 'jubilar' a Maguire

No está el Everton para tirar cohetes. Desde hace ya algunas temporadas se preocupa más por mantenerse en Premier que por intentar colarse en el 'Big Six' como había hecho históricamente. Sin embargo, dentro de esas penurias, hay un rayo de luz. Y no es otro que la irrupción de Jarrad Branthwaite.

El central, que venía de foguearse en el PSV Eindhoven, está siendo el líder indiscutible en el eje de la zaga con tan solo 21 años y en Inglaterra ya hacen cábalas con él. Es fuertísimo, va increíblemente bien por arriba y es un ganador de duelos, por arriba y por abajo, tremendo.

Algunos medios apuntan a que Gareth Southgate, seleccionador inglés, lo llamará en el próximo parón internacional y, por lo tanto, podría ser la gran aparición de cara a la Eurocopa que ya está a la vuelta de la esquina. Justo lo que necesitaba el técnico, que hasta ahora ha confiado siempre en Maguire pese a jugar poco o nada en el United. Ahora, tendrá la opción de Branthwaite para 'jubilarlo' y darle los mandos del eje de la zaga de los 'Three Lions' junto a Stones.

"Es un monstruo"

Por méritos no será. Hasta el mítico Ian Wright se ha deshecho en elogios hacia él: "Es un monstruo". Su temporada en el Everton está siendo tremenda. Los datos así lo dicen. De los centrales sub-23 de las cinco grandes ligas, es el que mejor porcentaje de duelos ganados tiene: 76.73%. Además, es intocable para Sean Dyche, ya que ha sido titular en 23 de los 26 partidos que ha disputado el Everton esta temporada.

Está siendo claramente la suya, aunque su historia con el club 'toffee' viene de lejos. Internacional sub-21 inglés, llegó al Everton en enero de 2020 procedente del Carlisle United, donde jugó en categorías inferiores. Ya en su primer año tuvo la oportunidad de debutar en la Premier League, alternando el primer equipo con el sub 23.

En su primera titularidad, en un partido ante el Sheffield United, logró mantener la portería a cero y fue nombrado mejor jugador del partido. Pasó después por el Blackburn Rovers, donde jugó cedido media temporada en Championship, pero su verdadera irrupción llegó la pasada temporada en la cesión al PSV.

El propio Branthwaite ha confesado que esa cesión al equipo holandés ha sido "lo mejor" que le ha podido pasar en su carrera. Dirigido por el mítico Ruud Van Nistelrooy, el central encontró acomodo rápidamente en el once titular y terminó jugando 36 partidos entre todas las competiciones.