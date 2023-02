Messi: "Este año ha sido una locura"

El aergentino recogió el premio 'The Best' al mejor futbolista de 2022 en categoría masculina Aseguró que conquistar el Mundial "es lo más hermoso que me ha pasado en mi carrera"

Leo Messi recibió con todo el merecimiento el 'The Best' al mejor futbolista en 2022 en categoría masculina. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desveló el nombre del vencedor a las 22.08 horas. Leo, que estaba en primera fila junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, estrechó la mano de Kylian Mbappé, el otro nominado junto al ausente Karim Benzema, y subió al escenario del Salle Pleyel de París.

Recogió su segundo 'The Best' y apenas dijo "bueno" que ya irrumpió todo el público en aplausos. Admitió que "me hacen poner más nervioso de lo que ya estoy" y arrancó su discurso. "Antes de nada, decir que es un placer volver a estar aquí con Benzema, aunque no esté, y con Kylian. Los dos han hecho un año grandísimo y es un honor estar en esta gala y poder ser el ganador".

Agradecimientos a sus compañeros de la albiceleste

Fue entonces cuando inició el capítulo de agradecimientos. "Aquí están Scaloni y el 'Dibu'. Agradecer a mis compañeros, sin ellos no estaríamos aquí, ya lo ha dicho el mister, y es un reconocimiento a todo el grupo", aseguró.

"Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, buscarlo, insistir, al final llegó y es lo más hermoso que me ha pasado en mi carrera. Un sueño para cualquier jugador, muy pocos lo pueden conseguir y yo doy gracias a Dios que lo pude obtener". Tras estas sentidas pañabras volvieron a aflorar los aplusos y la radiente sonrisa de Antonela.

Recuerdo a sus hijos

Messi tuvo un guiño para sus vástagos al final de su discurso. "Por último, agradecer a mi familia, a la gente de Argentina por vivir algo tan hermoso y especial que va a quedar de por vida. Y a mis hijos, Thiago, Mateo y Ciro, que me están mirando y que vayan a dormir ya", concluyó el 'diez' sacando una sonrisa a todos los asistentes.