La gala The Best homenajeó a 'O Rei' Pelé

Los organizadores empezaron el evento en París con un sentido recuerdo para el astro brasileño Ronaldo Nazario le entregó el 'The Best' honorífico a su viuda, Marcia Aoki

La gala 'The Best' que se celebró este lunes en París quiso tener un sentido recuerdo y un emotivo homenaje para 'O Rei' Pelé, fallecido el pasado 29 de diciembre víctima de una larga enfermedad.

El astro brasileño, el único en conquistar tres Mundiales, fue el protagonista de los primeros minutos del evento. Primero, se proyectó un vídeo con imágenes y frases del brasileño. Y después, subió al escenario Ronaldo Nazario. El 'Fenómeno' tuvo grandes palabras para su compatriota.

"Para mí Pelé fue un jugador avanzado a su época, una inspiración para mí. Chutaba con las dos piernas, era el que más saltaba, jugaba muy bien con los pies, con la cabeza... era muy inteligente. Cuando tuve una lesión, en uno de los momentos más difíciles, me visitó. También estuvo en uno de los momentos felices, cuando gané el Mundial en Japón. Cuando él jugaba el mundo era un sitio mucho más bonito. Fuera del campo también tuvo un gran impacto", aseguró con emoción.

Emotivas palabras de Jairzinho, su compañero en la mítica 'canarinha'

'El Fenómeno' entregó un 'The Best' honorífico a la viuda de Pelé, Marcia Aoki, antes de que hablara también sobre el escenario Jairzinho, su compañero de selección a finales de los sesenta y principios de los setenta. "Fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Fue un honor compartir tres Mundiales con él. Ser tres veces campeones del mundo, puede compartir eso. Fue muy especial. Pelé no solo era un gran jugador, era un atleta extraordinario".

La futbolista estadounidense Carli Lloyd explicó que "Pelé tuvo un gran impacto en Estados Unidos. Sabía lo que tenía que hacer en el terreno de juego. Era un gran artista".

El homenaje culminó con la interpretación de Seu Jorge del tema de David Bowie, 'Changes', dedicada a Pelé y el mensaje: "Pelé eterno".